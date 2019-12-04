تعرف على القيادي الحوثي البارز الذي قتل في محافظة الضالع أثار اشتباكات عنيفه مع الجيش الوطني





قالت مصادر عسكرية، إن القيادي البارز في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعو “رشيد عبد الصقري” و المكنى “أبو رافع، قُتل في مواجهات مع الجيش الوطني التي تمكنت من خلالها من تحرير موقع القفة.

وأضافت المصادر، أن القيادي الحوثي “الصقري” يُعد المسؤول الأمني عن مديرية ضوران آنس في محافظة ذمار، حيث المعقل الثاني لميليشيات الحوثي بعد صعدة، والذي قُتل عقب وصوله للجبهة مباشرةً.

وكانت قوات الجيش الوطني قد أحرزت تقدماً جديداً من خلال السيطرة، مطلع الأسبوع، على مواقع جديدة غرب الضالع وبما فيها موقع القفة الاستراتيجي في منطقة بتار، عقب هجوم واسع ومباغت شنته على ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال المركز الإعلامي لمحافظة الضالع، إن ميليشيا الحوثي استهدفت، أمس الثلاثاء، بقذائف المدفعية منازل المواطنين في بلدة بتار جنوب غربي مديرية قعطبة.

ونقل المركز عن مصدر عسكري في اللواء السابع صاعقة، تأكيده أن وحدات المدفعية التابعة للجيش الوطني نفّذت سلسلة النوعية واستهدفت بقذائف الدروع والمدفعية أهدافاً ميليشياوية ثابتة وأخرى متحركة تمثلت بآليات حربية وعيارات نارية كانت تستخدمها الميليشيات في قصف منازل المواطنين صباح وظهر الثلاثاء.

وبحسب المصادر فإن العمليات النوعية لوحدات المدفعية أصابت أهدافها بدقة وأوقعت خسائر مادية وبشرية في صفوف الميليشيات.

وذكرت المصادر أن جبهة الفاخر الاستراتيجية هي الأخرى شهدت موجة تصعيد ميداني جديد من خلال إقدام الميليشيات الحوثية على قصف مواقع اللواء الرابع، وكذلك مواقع تمركز اللواء 30 مدرع بقذائف الدروع والمدفعية.