تحديث نت

تعرف على المرض المنتشر حديثا بعدن وكيفية الوقاية منه

20 يناير، 2020
0
انتشر موخرا بالعاصمة عدن فايروس يسمى المكرفس الذي يعتبر من ضمن الحميات المنشرة بالاونة الاخيرة .

ويصنف هذا الوباء من الامراض الخطيرة فهو يجمع ما بين حمى الضنك والحمى الألمانية، حيث تبدأ أعراضه بحرارة شديدة في الجسم وبشكل سريع وتصعب عملية اخفضاها بالكمادات أو المهدئات، ويصل ببعض المصاب به الدخول في غيبوبة متواصلة.

كما يصاحب الحمى أنفلونزا شديدة وصداع شديد ، وكذا الم شديد في المفاصل يصيب بشلل تام في الجسم وعدم القدرة على الحركة، ويتطور الوباء بشكل سريع ليحدث نزيف حاد في الأنف والفم وقيء لينتهي بالمريض لحد الموت.

وكان مدير عام مديرية المعلا فهد المسبق قد اعلن صباح اليوم اعلان حالة طوارئ بالمديرية جراء تفشي هذا المرض.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
المرض المنتشر الوقاية بعدن تعرف حديثا على منه وكيفية

إقرا أيضا

Photo of الشيخ مهدي العقربي يعزي أسر شهداء الاستهداف الغادر لجامع أحد معسكرات الجيش بمأرب

الشيخ مهدي العقربي يعزي أسر شهداء الاستهداف الغادر لجامع أحد معسكرات الجيش بمأرب

20 يناير، 2020
Photo of تدشين التوعية الميدانية بمخاطر الألغام في حبيل جبر بردفان

تدشين التوعية الميدانية بمخاطر الألغام في حبيل جبر بردفان

20 يناير، 2020
Photo of البرنامج السعودي يبدأ أولى رحلات حافلات نقل طالبات جامعة عدن

البرنامج السعودي يبدأ أولى رحلات حافلات نقل طالبات جامعة عدن

20 يناير، 2020
Photo of الكريمي يرفض استئناف عملية صرف مرتبات وزارة الداخلية لهذا السبب!

الكريمي يرفض استئناف عملية صرف مرتبات وزارة الداخلية لهذا السبب!

20 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق