تعرف على المرض المنتشر حديثا بعدن وكيفية الوقاية منه

انتشر موخرا بالعاصمة عدن فايروس يسمى المكرفس الذي يعتبر من ضمن الحميات المنشرة بالاونة الاخيرة .

ويصنف هذا الوباء من الامراض الخطيرة فهو يجمع ما بين حمى الضنك والحمى الألمانية، حيث تبدأ أعراضه بحرارة شديدة في الجسم وبشكل سريع وتصعب عملية اخفضاها بالكمادات أو المهدئات، ويصل ببعض المصاب به الدخول في غيبوبة متواصلة.

كما يصاحب الحمى أنفلونزا شديدة وصداع شديد ، وكذا الم شديد في المفاصل يصيب بشلل تام في الجسم وعدم القدرة على الحركة، ويتطور الوباء بشكل سريع ليحدث نزيف حاد في الأنف والفم وقيء لينتهي بالمريض لحد الموت.

وكان مدير عام مديرية المعلا فهد المسبق قد اعلن صباح اليوم اعلان حالة طوارئ بالمديرية جراء تفشي هذا المرض.