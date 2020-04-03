تعرف على ترتيب الجواز اليمني في اخر احصائية للعام 2020 وعدد البلدان المسموح للدخول دون تأشيرة

ترتيب جوازات السفر في العالم 2020: إذا كنت تحمل جواز سفر يابانياً فهنيئاً لك، فأنت تحمل أقوى جواز سفر في العالم لعام 2020، أما إن كان جواز سفرك سورياً أو عراقياً فيؤسفنا أن نخبرك أن ترتيب جوازات سفر هذه الدول هو الأدني عالمياً، إذ أصدر مؤشر Henley Passport Index، الذي يحدد بشكل دوري ترتيب جوازات السفر في العالم تحديثاً لعام 2020، بدا من خلاله تصدُّر جوازي السفر الياباني والسنغافوري في المركزين الأول والثاني، وتراجع بشكل ملحوظ ترتيب جوازي السفر الأمريكي والبريطاني، مقابل تقدم في ترتيب جواز السفر الإماراتي.

ترتيب جوازات السفر في العالم 2020

لنبدأ أولاً بترتيب جوازات السفر في العالم العربي:

في العام 2018، صنفت العراق وسوريا ولبنان واليمن وفلسطين وليبيا والسودان وإيران في ذيل قائمة هينلي، إذ يستطيع مواطنو هذه البلدان دخول أقل عدد ممكن من الدول حول العالم من دون تأشيرة، ولم يتغير هذا الوضع في 2019، ولم تصبح الأمور أفضل في 2020.

لا يزال السوريون قادرين على دخول 29 دولة فقط دون تأشيرة كالعام الماضي، أما العراقيون فيستطيعون دخول 28 دولة، واليمنيون 33 دولة، أما الليبيون فيدخلون 37 دولة.

مواطنو لبنان يدخلون 40 دولة دون تأشيرة، والسودان 37 دولة، أما مصر والجزائر والأردن فتتيح لمواطنيها دخول (49) (50) (51) دولة على التوالي.

جواز السفر الإماراتي يتقدم بوضوح والتركي يشهد تحسناً طفيفاً

عندما نطلع على ترتيب جوازات السفر في العالم 2020 نجد أن وضع جواز السفر التركي قد تحسن قياساً بالعام الماضي بفارق دولة واحدة فقط، إذ يستطيع الأتراك زيارة 111 دولة في عام 2020 قمابل 110 دول في العام الماضي.

وفي حين يتيح جواز السفر الكويتي الدخول إلى 95 دولة، وجواز السفر القطري الدخول إلى 93 دولة، ويتيح جواز السفر البحريني الدخول إلى 82 دولة، لا يتيح جواز السفر السعودي الدخول إلا إلى 77 دولة.

أما جواز السفر الإماراتي فقد حقق تطوراً ملحوظاً خلال العقد الماضي، فقد تقدمت الإمارات 47 مركزاً خلال السنوات العشر الماضية، لتحتل المركز الثامن عشر في العام 2020، حيث يستطيع مواطنوها دخول 171 دولة دون تأشيرة، بينما كان الإماراتيون قادرين على زيارة 167 دولة دون فيزا خلال العام الماضي 2019.

ترتيب جوازات السفر في العالم 2020

أقوى جواز سفر في العالم 202

أقوى جواز سفر في العالم 2020 هو جواز السفر الياباني.

في العام 2019 تصدّرت كل من اليابان وسنغافورة المرتبة الأولى، إذ إن جواز سفر كل منهما يتيح الدخول إلى 189 دولة دون تأشيرة، منتزعين الصدارة من جواز السفر الألماني الذي كان الأول عالمياً في 2018.

مع حلول 2020 تحسن الوضع في الدولتين، إذ باتت اليابان تمكن مواطنيها من دخول 191 دون تأشيرة، أما سنغافورة التي احتلت المرتبة الثانية هذا العام فتتيح الدخول إلى 190 دولة.

ويبدو أن آسيا مهيمنة على الوضع في العام 2020، إذ تبرز كوريا الجنوبية في المركز الثالث، وتتعادل مع ألمانيا، التي تحتل نفس المركز أيضاً، حيث يتاح لمواطني كل من الدولتين دخول 189 من دون تأشيرة.

جواز السفر الأمريكي والبريطاني يستمران في التراجع

تراجع ترتيب جواز السفر الأمريكي والبريطاني مع دخول عام 2020، فقد احتلت الولايات المتحدة المركز الثامن بالاشتراك مع المملكة المتحدة، إذ يمكّن جواز سفر الدولتين من دخول 184 دولة.

وبالرغم من أن الدولتين كانتا تتيحان للمواطنين دخول 183 خلال العام الماضي 2019 فإنهما كانتا في المرتبة السادسة.

وبالتركيز على المملكة المتحدة، نجد أنها تشهد تراجعاً منذ عام 2014، حيث كانت تحتل المركز الأول آنذاك، لكن ومنذ بدأت أزمة البريكست استمر جواز السفر البريطاني في التراجع حتى اليوم، ويتوقع القائمون على مؤشر هينلي أن المملكة المتحدة قد تستمر في التراجع خلال السنوات المقبلة، بعد اتخاذها القرار بالخروج من الاتحاد الأوروبي.

وعلى ما يبدو سيكون لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي أثر سلبي على ترتيب جواز السفر البريطاني، فقد بدأ بالتراجع منذ أزمة البريكست حتى الآن.

أفضل جوازات السفر لعام 2020 هي:

1- اليابان (191 دولة)

2- سنغافورة (190)

3- كوريا الجنوبية وألمانيا (189)

4- إيطاليا وفنلندا (188)

5- إسبانيا، ولوكسمبرغ، والدنمارك (187)

6- السويد، وفرنسا (186)

7- سويسرا، البرتغال، هولندا، أيرلندا، النمسا (185)

8- الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، النرويج، اليونان، بلجيكا (184)

9- نيوزيلندا، مالطة، الجمهورية التشيكية، كندا، أستراليا (183)

10- سلوفاكيا، وليتوانيا، وهنغاريا (181)

أسوأ جوازات السفر لعام 2020

تتمتع العديد من البلدان حول العالم بإمكانية الوصول من دون تأشيرة أو تأشيرة عند الوصول إلى أقل من 40 دولة. وتشمل هذه:

100- كوريا الشمالية، السودان (39 دولة)

101- نيبال، الأراضي الفلسطينية (38)

102- ليبيا (37)

103- اليمن (33)

104- الصومال، وباكستان (32)

105- سوريا (29)

106- العراق (28)

107- أفغانستان (26)

ما هو مؤشر هينلي؟ هل هناك مؤشرات أخرى؟

هناك عدة مواقع تعطي إحصائيات لترتيب جوازات السفر في العالم، أبرزها ما يسمى بـ”موشر هينلي”.

إذ تعتبر قائمة Henley & Partner واحدة من المؤشرات التي تم إنشاؤها لتصنيف جوازات السفر العالمية، وفقاً لعدد الدول التي يستطيع مواطنو كل دولة دخولها.

إذ يستند مؤشر Henley Passport Index إلى البيانات التي تقدمها هيئة النقل الجوي الدولية (IATA)، ويغطي 199 جواز سفر، و227 وجهة سفر، ويتم تحديث القائمة على مدار العام.

مؤشر هينلي ليس المؤشر الوحيد الذي يعطي تصنيفاً عالمياً لجوازات السفر كل عام، فلدينا أيضاً مؤشر جوازات آرتون كابيتال على سبيل المثال.

إذ يغطي هذا المؤشر جوازات سفر 193 دولة عضو في الأمم المتحدة وستة أقاليم: جمهورية الصين الشعبية وتايوان وماكاو (منطقة الصين الإدارية الخاصة)، وهونغ كونغ (منطقة الصين الإدارية الخاصة)، وكوسوفو والأراضي الفلسطينية والفاتيكان، ويتم استبعاد الأقاليم الملحقة بالدول الأخرى في مؤشر آرتون كابيتال.

يضع مؤشرها لعام 2020 دولة الإمارات العربية المتحدة في الصدارة بـ”درجة بدون تأشيرة” 179، تليها ألمانيا وفنلندا ولوكسمبورغ وإسبانيا بـ172.