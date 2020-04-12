تعرف على تردد قناة المملكة الاردنية 2020 almamlaka tv
تعرف على تردد قناة المملكة الاردنية 2020 almamlaka tv على القمر الصناعي النايل سات ، لكل المتابعين والمهتمين بالتعرف على احدث واخر الاخبار الحصرية التي تحدث على الاراضي الاردنية بشكل خاص ، وما يحدث وما يجري عربياً واوروبياً بشكل عام من قضايا حصرية تهم المشاهد العربي ، والتي حرص قناة almamlaka tv على تقديمها عبر شاشتها على مدار 24 ساعة .
تردد قناة المملكة الاردنية
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|FEC
|نايل سات SD
نايل سات HD
|12043 (h)
11958 (h)
|27500
27500
|أفقي
افقي
|5/6
5/6
نبذة عن قناة المملكة الاردنية
المملكة الاردنية هي قناة عربية إخبارية فضائية اردنية ، وهي تابعة لنظام خاص كنواه لمنظومة الإعلام عام مستقل ، والتي تحرص على تقديم أعلى مستوى من الجودة لقناة تعمل على خدمة الناس والمواطنين ، والتي تعمل بنظام التغطيات الشاملة على مدار الساعة لما يحدث من احبار يعنى بها الاردنيون سواء داخل المملكة أو خارجها .
تم انطلاق القناة في 2018 حيث بدأت ببث نشرات الأخبار الساعة السابعة مساءً بتوقيت الأردن ، والتي تبث محتواها مباشراً من مبنى مجهز للقناة في مجمع الملك حسين للأعمال في عمان ، حيث تم تجهيز المبني وفقاً لاعلى درجات التقنيات العالية HD وSD ، بالاضافة الى التغطيات المستمرة والمتكاملة على شبكة المملكة الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي .
برامج قناة المملكة الاردنية
تهتم almamlaka tv بتقديم أبرز مجموعه من البرامج الهامة التي تهدف الى توصيل صوت المواطنين الأردنيين بشكل عام ، وتتنوع تلك البرامج ما بين السياسية والثقافية والاجتماعية وغير ذلك ومنها :
- برنامج العاشرة مع طارق .
- برنامج صوت المملكة .
- برنامج جلسة علنية .
- برنامج صباح المملكة .
- برنامج الكابتن .
- برنامج الحدث الاقتصادي .
- برنامج بعد الخبر .
- برنامج اخبار الاسبوع .
- برنامج نهاية الأسبوع .
- برنامج وجهات .
- برنامج قيد التحقيق .
- برنامج حكومة الظل .
- برنامج الحياة فقه .
مميزات قناة المملكة الاردنية
- تتميز قناة الملكة الاردنية الاخبارية بحرصها الشديد على تقديم الخدمات الإخبارية التي يحتاج إليها المشاهد .
- تعطي القناة مساحة حرة للنقاش ما بين السلطات الاردنية والمواطنين عبر العديد من البرامج الحوارية .
- تهدف القناة الى تعزيز العلاقة بين الدول الشعب من خلال عرض الأخبار والمشاكل والقضايا الهامة ومحاولة ايجاد الحلول لها .
- تهتم القناة بتقديم الإعلام محترم يتسم بالشفافية والمصداقية والبعد عن الشائعات والأكاذيب المضللة .
اذا واجهت حضراتكم اي مشكلة في استقبال قناة المملكة الاردنية نرجو التواصل معنا عبر التعليقات الموجودة في الاسفل وسوف نجيب عليها فوراً ان شاء الله .