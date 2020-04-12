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تعرف على تردد قناة المملكة الاردنية 2020 almamlaka tv

12 أبريل، 2020
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تعرف على تردد قناة المملكة الاردنية 2020 almamlaka tv

تعرف على تردد قناة المملكة الاردنية 2020 almamlaka tv على القمر الصناعي النايل سات ، لكل المتابعين والمهتمين بالتعرف على احدث واخر الاخبار الحصرية التي تحدث على الاراضي الاردنية بشكل خاص ، وما يحدث وما يجري عربياً واوروبياً بشكل عام من قضايا حصرية تهم المشاهد العربي ، والتي حرص قناة almamlaka tv على تقديمها عبر شاشتها على مدار 24 ساعة .

تردد قناة المملكة الاردنية

القمرالترددمعدل الترميزالاستقطابFEC
نايل سات SD
نايل سات HD		12043 (h)

11958 (h)

27500

27500

أفقي

افقي

5/6

5/6

نبذة عن قناة المملكة الاردنية

المملكة الاردنية هي قناة عربية إخبارية فضائية اردنية ، وهي تابعة لنظام خاص كنواه لمنظومة الإعلام عام مستقل ، والتي تحرص على تقديم أعلى مستوى من الجودة لقناة تعمل على خدمة الناس والمواطنين ، والتي تعمل بنظام التغطيات الشاملة على مدار الساعة لما يحدث من احبار يعنى بها الاردنيون سواء داخل المملكة أو خارجها .

تم انطلاق القناة في 2018 حيث بدأت ببث نشرات الأخبار الساعة السابعة مساءً بتوقيت الأردن ، والتي تبث محتواها مباشراً من مبنى مجهز للقناة في مجمع الملك حسين للأعمال في عمان ، حيث تم تجهيز المبني وفقاً لاعلى درجات التقنيات العالية HD وSD ، بالاضافة الى التغطيات المستمرة والمتكاملة على شبكة المملكة الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي .

برامج قناة المملكة الاردنية

تهتم almamlaka tv بتقديم أبرز مجموعه من البرامج الهامة التي تهدف الى توصيل صوت المواطنين الأردنيين بشكل عام ، وتتنوع تلك البرامج ما بين السياسية والثقافية والاجتماعية وغير ذلك ومنها :

  • برنامج العاشرة مع طارق .
  • برنامج صوت المملكة .
  • برنامج جلسة علنية .
  • برنامج صباح المملكة .
  • برنامج الكابتن .
  • برنامج الحدث الاقتصادي .
  • برنامج بعد الخبر .
  • برنامج اخبار الاسبوع .
  • برنامج نهاية الأسبوع .
  • برنامج وجهات .
  • برنامج قيد التحقيق .
  • برنامج حكومة الظل .
  • برنامج الحياة فقه .

مميزات قناة المملكة الاردنية

  • تتميز قناة الملكة الاردنية الاخبارية بحرصها الشديد على تقديم الخدمات الإخبارية التي يحتاج إليها المشاهد .
  • تعطي القناة مساحة حرة للنقاش ما بين السلطات الاردنية والمواطنين عبر العديد من البرامج الحوارية .
  • تهدف القناة الى تعزيز العلاقة بين الدول الشعب من خلال عرض الأخبار والمشاكل والقضايا الهامة ومحاولة ايجاد الحلول لها .
  • تهتم القناة بتقديم الإعلام محترم يتسم بالشفافية والمصداقية والبعد عن الشائعات والأكاذيب المضللة .

اذا واجهت حضراتكم اي مشكلة في استقبال قناة المملكة الاردنية نرجو التواصل معنا عبر التعليقات الموجودة في الاسفل وسوف نجيب عليها فوراً ان شاء الله .

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