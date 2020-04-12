تعرف على تردد قناة المملكة الاردنية 2020 almamlaka tv على القمر الصناعي النايل سات ، لكل المتابعين والمهتمين بالتعرف على احدث واخر الاخبار الحصرية التي تحدث على الاراضي الاردنية بشكل خاص ، وما يحدث وما يجري عربياً واوروبياً بشكل عام من قضايا حصرية تهم المشاهد العربي ، والتي حرص قناة almamlaka tv على تقديمها عبر شاشتها على مدار 24 ساعة .

تردد قناة المملكة الاردنية

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات SD

نايل سات HD 12043 (h) 11958 (h) 27500 27500 أفقي افقي 5/6 5/6

نبذة عن قناة المملكة الاردنية

المملكة الاردنية هي قناة عربية إخبارية فضائية اردنية ، وهي تابعة لنظام خاص كنواه لمنظومة الإعلام عام مستقل ، والتي تحرص على تقديم أعلى مستوى من الجودة لقناة تعمل على خدمة الناس والمواطنين ، والتي تعمل بنظام التغطيات الشاملة على مدار الساعة لما يحدث من احبار يعنى بها الاردنيون سواء داخل المملكة أو خارجها .

تم انطلاق القناة في 2018 حيث بدأت ببث نشرات الأخبار الساعة السابعة مساءً بتوقيت الأردن ، والتي تبث محتواها مباشراً من مبنى مجهز للقناة في مجمع الملك حسين للأعمال في عمان ، حيث تم تجهيز المبني وفقاً لاعلى درجات التقنيات العالية HD وSD ، بالاضافة الى التغطيات المستمرة والمتكاملة على شبكة المملكة الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي .

برامج قناة المملكة الاردنية

تهتم almamlaka tv بتقديم أبرز مجموعه من البرامج الهامة التي تهدف الى توصيل صوت المواطنين الأردنيين بشكل عام ، وتتنوع تلك البرامج ما بين السياسية والثقافية والاجتماعية وغير ذلك ومنها :

برنامج العاشرة مع طارق .

برنامج صوت المملكة .

برنامج جلسة علنية .

برنامج صباح المملكة .

برنامج الكابتن .

برنامج الحدث الاقتصادي .

برنامج بعد الخبر .

برنامج اخبار الاسبوع .

برنامج نهاية الأسبوع .

برنامج وجهات .

برنامج قيد التحقيق .

برنامج حكومة الظل .

برنامج الحياة فقه .

مميزات قناة المملكة الاردنية

تتميز قناة الملكة الاردنية الاخبارية بحرصها الشديد على تقديم الخدمات الإخبارية التي يحتاج إليها المشاهد .

بحرصها الشديد على تقديم الخدمات الإخبارية التي يحتاج إليها المشاهد . تعطي القناة مساحة حرة للنقاش ما بين السلطات الاردنية والمواطنين عبر العديد من البرامج الحوارية .

تهدف القناة الى تعزيز العلاقة بين الدول الشعب من خلال عرض الأخبار والمشاكل والقضايا الهامة ومحاولة ايجاد الحلول لها .

تهتم القناة بتقديم الإعلام محترم يتسم بالشفافية والمصداقية والبعد عن الشائعات والأكاذيب المضللة .

اذا واجهت حضراتكم اي مشكلة في استقبال قناة المملكة الاردنية نرجو التواصل معنا عبر التعليقات الموجودة في الاسفل وسوف نجيب عليها فوراً ان شاء الله .