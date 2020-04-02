تعرف على تردد قناة النيل للاخبار 2020 Nile News
تعرف على تردد قناة النيل للاخبار 2020 Nile News على القمر الصناعي النايل سات ، نتعرف علية من خلال موقعنا هذا موقع الاحلام ، تعد قناة Nile News من اهم القنوات المصرية التي تبث محتوى اخباري محلي ، يحرص على توصيل اخر المستجدات والاحداث التي تحدث على الأراضي المصرية بشكل خاص .
تردد قناة النيل للاخبار
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|الجودة
|FEC
|نايل سات
|11843 (h)
|27500
|SD
|5/6
نبذة عن قناة النيل للاخبار
النيل للاخبار هي قناة تلفزيونية فضائية إخبارية ، تبث محتواها الإخباري مباشراً من العاصمة المصرية القاهرة ، وتتخصص في نقل وتغطية ابرز الاخبار السياسية وغيرها من المجالات مثل والاقتصادية والرياضية والفنية والاجتماعية وغير ذلك من اهتمامات الشعب المصري .
وقد بدأ بث القناة في أكتوبر 1998 وهي احدى قنوات شبكة تليفزيون النيل التي تتبع في الأساس لاتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري ، وهذا قبل انتقاله الى مركز اخبار مصر ضمن نفس الاتحاد ، حيث بدأ البث التجريبي للقناة على مدى 4 ساعات يومياً حتى تم البث الفعلي للقناة في 6 أكتوبر 1998 وكانت مدة البث اكثر من 20 ساعة يومياً .
برامج قناة النيل للاخبار
تقدم قناة النيل للاخبار مجموعة من أبرز البرامج الحوارية التي تهدف الى مناقشة ما يدور على الساحة المصرية من أحداث في جميع المجالات ومن تلك البرامج :
- النشرة الاقتصادية .
- برنامج واجه الصحافة .
- برنامج جولة الصحافة .
- برنامج همزة وصل .
- برنامج هذا الصباح .
- برنامج صحافة الغد .
- برنامج من القاهرة .
- برنامج حوار خاص .
- برنامج بانوراما النيل .
- برنامج مؤشر الليل .
- برنامج المشهد .
- برنامج جيل المستقبل .
- برنامج أوراق اقتصادية .
- برنامج المجلة السياحية .
- برنامج النيل مباشر .
- برناج فيلر .
مميزات قناة النيل للاخبار
- تتميز قناة Nile News بحرصها الدائم على تغطية الاخبار بشكل سريع على مدار 24 ساعة .
- تحرص القناة على سعيها للارتقاء بالإعلام المصري وتقديم اخبار تتسم بالمصداقية والشفافية .
- تلتزم القناة بالقواعد الإسلامية والشريعة الإسلامية في بث محتواها الإخباري .
- تعمل القناة على التواصل المباشر مع رجال الدولة والمسؤولين لمناقشة أبرز ما يحدث في مصر .
- تحرص القناة على استخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة وأحدث التقنيات العالية الجودة .
- القناة تعمل مجاناً من خلال بثها الفضائي على النايل سات بدون تشفير او الحاجة الى اشتراكات .
اذا كان لديكم اي سؤال بخصوص ترددات قنوات الاخبار او كيفية ضبط واستقبال قناة النيل للاخبار نرجو التواصل معنا عبر التعليقات في اسفل الموضوع وسوف نرد عليها سريعاً .