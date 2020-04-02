منوعات

تعرف على تردد قناة النيل للاخبار 2020 Nile News

2 أبريل، 2020
0
تعرف على تردد قناة النيل للاخبار 2020 Nile News

تعرف على تردد قناة النيل للاخبار 2020 Nile News على القمر الصناعي النايل سات ، نتعرف علية من خلال موقعنا هذا موقع الاحلام ، تعد قناة Nile News من اهم القنوات المصرية التي تبث محتوى اخباري محلي ، يحرص على توصيل اخر المستجدات والاحداث التي تحدث على الأراضي المصرية بشكل خاص .

تردد قناة النيل للاخبار

القمرالترددمعدل الترميزالجودةFEC
نايل سات11843 (h)27500SD5/6

نبذة عن قناة النيل للاخبار

النيل للاخبار هي قناة تلفزيونية فضائية إخبارية ، تبث محتواها الإخباري مباشراً من العاصمة المصرية القاهرة ، وتتخصص في نقل وتغطية ابرز الاخبار السياسية وغيرها من المجالات مثل والاقتصادية والرياضية والفنية والاجتماعية وغير ذلك من اهتمامات الشعب المصري .

وقد بدأ بث القناة في أكتوبر 1998 وهي احدى قنوات شبكة تليفزيون النيل التي تتبع في الأساس لاتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري ، وهذا قبل انتقاله الى مركز اخبار مصر ضمن نفس الاتحاد ، حيث بدأ البث التجريبي للقناة على مدى 4 ساعات يومياً حتى تم البث الفعلي للقناة في 6 أكتوبر 1998 وكانت مدة البث اكثر من 20 ساعة يومياً .

برامج قناة النيل للاخبار

تقدم قناة النيل للاخبار مجموعة من أبرز البرامج الحوارية التي تهدف الى مناقشة ما يدور على الساحة المصرية من أحداث في جميع المجالات ومن تلك البرامج :

  • النشرة الاقتصادية .
  • برنامج واجه الصحافة .
  • برنامج جولة الصحافة .
  • برنامج همزة وصل .
  • برنامج هذا الصباح .
  • برنامج صحافة الغد .
  • برنامج من القاهرة .
  • برنامج حوار خاص .
  • برنامج بانوراما النيل .
  • برنامج مؤشر الليل .
  • برنامج المشهد .
  • برنامج جيل المستقبل .
  • برنامج أوراق اقتصادية .
  • برنامج المجلة السياحية .
  • برنامج النيل مباشر .
  • برناج فيلر .

مميزات قناة النيل للاخبار

  • تتميز قناة Nile News بحرصها الدائم على تغطية الاخبار بشكل سريع على مدار 24 ساعة .
  • تحرص القناة على سعيها للارتقاء بالإعلام المصري وتقديم اخبار تتسم بالمصداقية والشفافية .
  • تلتزم القناة بالقواعد الإسلامية والشريعة الإسلامية في بث محتواها الإخباري .
  • تعمل القناة على التواصل المباشر مع رجال الدولة والمسؤولين لمناقشة أبرز ما يحدث في مصر .
  • تحرص القناة على استخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة وأحدث التقنيات العالية الجودة .
  • القناة تعمل مجاناً من خلال بثها الفضائي على النايل سات بدون تشفير او الحاجة الى اشتراكات .

اذا كان لديكم اي سؤال بخصوص ترددات قنوات الاخبار او كيفية ضبط واستقبال قناة النيل للاخبار نرجو التواصل معنا عبر التعليقات في اسفل الموضوع وسوف نرد عليها سريعاً .

مواضيع قد تهمك

الوسوم
News Nile Nile News Nile News TV النيل النيل الاخبارية النيل للاخبار تردد تردد النيل للاخبار تردد قناة النيل الاخبارية تردد قناة النيل للاخبار تردد قنوات الاخبار ترددات النايل سات تعرف على قناة قناة النيل الاخبارية قناة النيل للاخبار للاخبار

إقرا أيضا

Photo of عروض السيارات : شركة كيا الجبر اليوم الأربعاء 1 أبريل 2020

عروض السيارات : شركة كيا الجبر اليوم الأربعاء 1 أبريل 2020

2 أبريل، 2020
Photo of نشرة دواء بيفيران لعلاج القولون BEVIRAN

نشرة دواء بيفيران لعلاج القولون BEVIRAN

2 أبريل، 2020
Photo of عروض المطاعم : مطعم ماكدونالدز اليوم الأربعاء 1 أبريل 2020

عروض المطاعم : مطعم ماكدونالدز اليوم الأربعاء 1 أبريل 2020

2 أبريل، 2020
Photo of اسماء المعالم الاثرية في بيلاروسيا

اسماء المعالم الاثرية في بيلاروسيا

2 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق