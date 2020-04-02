تعرف على تردد قناة النيل للاخبار 2020 Nile News على القمر الصناعي النايل سات ، نتعرف علية من خلال موقعنا هذا موقع الاحلام ، تعد قناة Nile News من اهم القنوات المصرية التي تبث محتوى اخباري محلي ، يحرص على توصيل اخر المستجدات والاحداث التي تحدث على الأراضي المصرية بشكل خاص .

تردد قناة النيل للاخبار

القمر التردد معدل الترميز الجودة FEC نايل سات 11843 (h) 27500 SD 5/6

نبذة عن قناة النيل للاخبار

النيل للاخبار هي قناة تلفزيونية فضائية إخبارية ، تبث محتواها الإخباري مباشراً من العاصمة المصرية القاهرة ، وتتخصص في نقل وتغطية ابرز الاخبار السياسية وغيرها من المجالات مثل والاقتصادية والرياضية والفنية والاجتماعية وغير ذلك من اهتمامات الشعب المصري .

وقد بدأ بث القناة في أكتوبر 1998 وهي احدى قنوات شبكة تليفزيون النيل التي تتبع في الأساس لاتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري ، وهذا قبل انتقاله الى مركز اخبار مصر ضمن نفس الاتحاد ، حيث بدأ البث التجريبي للقناة على مدى 4 ساعات يومياً حتى تم البث الفعلي للقناة في 6 أكتوبر 1998 وكانت مدة البث اكثر من 20 ساعة يومياً .

برامج قناة النيل للاخبار

تقدم قناة النيل للاخبار مجموعة من أبرز البرامج الحوارية التي تهدف الى مناقشة ما يدور على الساحة المصرية من أحداث في جميع المجالات ومن تلك البرامج :

النشرة الاقتصادية .

برنامج واجه الصحافة .

برنامج جولة الصحافة .

برنامج همزة وصل .

برنامج هذا الصباح .

برنامج صحافة الغد .

برنامج من القاهرة .

برنامج حوار خاص .

برنامج بانوراما النيل .

برنامج مؤشر الليل .

برنامج المشهد .

برنامج جيل المستقبل .

برنامج أوراق اقتصادية .

برنامج المجلة السياحية .

برنامج النيل مباشر .

برناج فيلر .

مميزات قناة النيل للاخبار

تتميز قناة Nile News بحرصها الدائم على تغطية الاخبار بشكل سريع على مدار 24 ساعة .

بحرصها الدائم على تغطية الاخبار بشكل سريع على مدار 24 ساعة . تحرص القناة على سعيها للارتقاء بالإعلام المصري وتقديم اخبار تتسم بالمصداقية والشفافية .

تلتزم القناة بالقواعد الإسلامية والشريعة الإسلامية في بث محتواها الإخباري .

تعمل القناة على التواصل المباشر مع رجال الدولة والمسؤولين لمناقشة أبرز ما يحدث في مصر .

تحرص القناة على استخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة وأحدث التقنيات العالية الجودة .

القناة تعمل مجاناً من خلال بثها الفضائي على النايل سات بدون تشفير او الحاجة الى اشتراكات .

اذا كان لديكم اي سؤال بخصوص ترددات قنوات الاخبار او كيفية ضبط واستقبال قناة النيل للاخبار نرجو التواصل معنا عبر التعليقات في اسفل الموضوع وسوف نرد عليها سريعاً .