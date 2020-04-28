تعرف على تردد قناة كركوك الفضائية 2020 kirkuk TV
تعرف على تردد قناة كركوك الفضائية 2020 kirkuk TV على القمر الصناعي النايل سات ، نقدمه لكل الذين يودون متابعة والتعرف على اخر المستجدات والأخبار التي تحدث في الأراضي العراقية بشكل عام ، وكل ما يحدث عربياً وعالمياً من أخبار وأحداث وقضايا ساخنة .
تردد قناة كركوك
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|الجودة
|FEC
|نايل سات
ياه سات
|11137 (h)
12054 (h)
|27500
27500
|HD
SD
|5/6
5/6
نبذة عن قناة كركوك العراقية
قناة كركوك هي قناة عراقية عربية اخبارية فضائية ، تبث مباشراً من الأراضي العراقية لكل العالم على القمر الصناعي النايل سات ، وتتخصص في البث الاخباري الحصري والمباشر لما يحدث من قضايا وأحداث جارية لحظة بلحظة من العراق ، وتبث محتواها باللغة الكردية نسبة لعدد السكان الكبير الذي ينطق باللغة الكردية الاساسية في مدينة كركوك ، وتحرص القناة بشكل عام على بث الاخبار العراقية بمنظور ثقافي يهدف الى توعية المواطنين بكل مكان في العراق .
والجدير بالذكر أن أصبحت القناة من اهم القنوات الاخبارية العراقية التي تعمل بشكل مجاني بدون تشفير او الحاجة الى اشتراكات .
حيث تحرص kirkuk TV على تقديم إعلام عراقي يتسم بالشفافية والمصداقية بعد تحريه الدقة في بث الاخبار الحقيقية ، دون الترويج للشائعات المغرضة التي تسعى الى زعزعة الأمن واستقرار الوطن ، أو التأثير على الشعب العراقي من خلال بث وجهات النظر الشخصية .
برامج قناة كركوك
تحرص قناة كركوك العراقية الاخبارية على التواصل الفعال بينها وبين الشعب العراقي بشكل عام ، وهذا من خلال تقديم باقة من افضل البرامج الهادفة ، التي تحرص على تقديم وعرض ابرز المشاكل والقضايا المحلية التي تحدث في العراق ، حيث تعرض النشرات الاخبارية المميزة على رأس كل ساعة ، بالاضافة الى الموجز الاخباري والتقارير الميدانية المباشرة لكل ما يحدث لحظة بلحظة ومن قلب الأحداث على يد أهم المراسلين المنتشرين في كل مكان بالمدينة .
مميزات قناة كركوك الاخبارية
- من أهم ما يميز قناة kirkuk TV انها تحرص على البث السريع والمباشر لكافة الاخبار والاحداث التى تحدث في كركوك والعراق .
- لا يقتصر أمر البث الاخباري في القناة على المجال السياسي فقط ، وإنما تحرص القناة على بث جميع الاخبار سواء الاقتصادية أو الاجتماعية وغير ذلك .
- تتسم القناة بالمصداقية والشفافية في تقديم الأخبار مما أدى الى زيادة نسبة المشاهدة في العراق والعديد من الدول العربية .
نرجو من حضراتكم التواصل مع موقعنا اذا واجهتكم اي مشكلة في استقبال تردد قناة كركوك 2020 kirkuk TV وسوف نتواصل معكم على الفور .