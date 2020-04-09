تعرف على تردد قناة ليبيا الاحرار 2020 Libya Al Ahrar على القمر الصناعي النايل سات نتعرف عليها عبر موقعنا هذا موقع الاحلام ، لكل المتابعين والمهتمين بالتعرف على اخر واحدث الاخبار التي تجري على الساحة الليبية بشكل خاص ، وما يحدث من قضايا هامة على الساحة العربية والأوروبية بشكل عام .

تردد قناة ليبيا الاحرار

القمر التردد معدل الترميز الجودة FEC نايل سات 10815 (h) 27500 HD 5/6

نبذة عن قناة ليبيا الاحرار

ليبيا الأحرار هي قناة فضائية اخبارية عربية مستقلة ، تبث محتواها من المقر الرسمي لها قطر وقد بدأ البث الفعلي للقناة في مارس 2011 ، وقد تم تأسيس القناة على يد محمد نبوس في بنغازي ، حيث تحرص القناة على تغطية اهم واخر المستجدات التي تحدث على الساحة الليبية ، وأهم القضايا المعاصرة التي تهم المواطن الليبي والمشاهد العربي .

حيث تقدم القناة الاخبار السياسية بمحتوى عام نزراً لتقلبات الأوضاع في الأراضي الليبية ، بالاضافة الى بث مختلف انواع الاخبار سواء الاقتصادية او الاجتماعية او الثقافية او غير ذلك مما يضع المشاهد امام ما يحدث من حوله في العالم ، حيث تقدم الاخبار المحلية والعربية والاوروبية وأبرز القضايا المطروحة على الساحة العالمية للمناقشة و تشغل بال المواطنين .

برامج قناة ليبيا الاحرار

وحرصاً من قناة Libya Al Ahrar على التواصل المباشر مع المواطنين وعرض ما كل ما يواجهونه من مشاكل تقدم القناة باقة من البرامج المميزة والتي كان ابرزها أثناء الثورة الليبية والتي نذكر منها :

برنامج حديث السياسة .

برنامج ليبيا اليوم .

برنامج الدين والحياة .

برنامج ليبيا اون لاين .

برنامج عين على العاصمة .

برنامج بالليبي .

برنامج لا شرقية ولا غربية .

برنامج الشيفرة .

برنامج من بنغازي .

برنامج التحرير .

برنامج ليبيا سبورت .

برنامج عين على العاصمة .

مميزات قناة ليبيا الاحرار

من أهم المميزات التي تتسم بها قناة ليبيا الاحرار انها تستمر في عرض الاخبار الليبية على مدار 24 ساعة .

انها تستمر في عرض الاخبار الليبية على مدار 24 ساعة . تهتم القناة بتقديم كافة الاخبار سواء الرياضية او الدينية او الاقتصادية او غير ذلك مما يهم المشاهدين .

تحرص القناة على تقديم كل المشاكل الى تواجه المواطن الليبي من خلال برامجها الحوارية .

تستضيف قناة ليبيا ابرز المسؤولين والخبراء والاعلاميين والسياسين وغير ذلك لتقدم الحلول المناسبة لما يواجه المواطن .

نرجو من حضراتكم ترك اي استفسار او سؤال بخصوص ترددات قنوات الاخبار او كيفية استقبال قناة ليبيا الأحرار في اخر الموضوع بالتعليقات وسوف نجيب عليها فوراً ان شاء الله .