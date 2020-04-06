تعرف على تردد قناة مصر اليوم 2020 Masr Alyoom TV على القمر الصناعي المصري النايل سات ، نقدمها لكل المتابعين والمهتمين بما يحدث من أخبار وأحداث حصرية ومباشرة في مصر بشكل خاص ، وما يحدث في الدول العربية والعالمية بشكل عام .

تردد قناة مصر اليوم

القمر التردد معدل الترميز الجودة FEC نايل سات 11096 (h) 27500 SD 5/6

نبذة عن قناة مصر اليوم

مصر اليوم هي قناة إجتماعية ، تبث محتواها باللغة العربية مباشراً من العاصمة المصرية القاهرة ، وتتخصص في تقديم كافة البرامج والاخبار سواء الترفيهية أو الاجتماعية او السياسية او الثقافية او غير ذلك ، حيث تحرص على تقديم المحتوى الذي يهم المواطنين في مصر والمشاهدين في الدول العربية .

وهي قناة مجانية غير مشفرة تبث محتواها على النايل سات بدون اشتراكات أو غير ذلك ، مما ادى الى زيادة شعبية القناة والبحث عن ترددها ومتابعة التحديثات المستمرة التي تقوم بها القناة لكي تقدم للمشاهدين أفضل تغطيات وارسال جيد وقوي .

برامج قناة مصر اليوم

وحرصاً من Masr Alyoom TV على أن تنال ثقة المواطنين والمشاهدين بشكل عام ، تقدم لهم مجموعة مميزة من البرامج الهادفة التي تعمل على عرض ما يحتاج إليه المواطنون في حياتهم ومن ضمن تلك البرامج :

برنامج عيادتي .

برنامج كلام مسؤول .

برنامج نجم مصر .

برنامج الناس والحياة .

برنامج معاً نبني مصر .

برنامج نبض الوطن .

مميزات قناة مصر اليوم

تتميز قناة مصر اليوم الفضائية بحرصها الشديد على استمرار عرض محتواها على مدار 24 ساعة .

بحرصها الشديد على استمرار عرض محتواها على مدار 24 ساعة . تعمل القناة على تقديم الأخبار والبرامج بكل شفافية ومصداقية كبيرة لكي تنال ثقة المشاهد .

تحرص القناة على تقديم كافة انواع البرامج سواء الطبية او الرياضية او الاجتماعية او الدينية او غير ذلك .

تهتم قناة مصر اليوم بتحري الدقة للاخبار قبل بثها مباشراً لكي تتجنب الوقوع في ترويض الاشاعات وغير ذلك .

بتحري الدقة للاخبار قبل بثها مباشراً لكي تتجنب الوقوع في ترويض الاشاعات وغير ذلك . تستضيف القناة ابرز الشخصيات من مسؤولين وخبراء ومحللين واعلاميين لمناقشة أهم القضايا العصرية .

تهتم القناة بالبحث عن حلول للمشاكل التي تواجه المواطنين في حياتهم ومساعدتهم .

تتوفر القناة بشكل مجاني ولا تحتاج الى اي اشتراكات مالية أو غير ذلك .

اذا واجهتكم اي مشكلة في استقبال تردد قناة مصر اليوم نرجو من حضراتكم التواصل معنا عبر التعليقات اسفل الموضوع وسوف نجيب عليها فوراً .