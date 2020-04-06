تعرف على تردد قناة مصر اليوم 2020 Masr Alyoom TV
تعرف على تردد قناة مصر اليوم 2020 Masr Alyoom TV على القمر الصناعي المصري النايل سات ، نقدمها لكل المتابعين والمهتمين بما يحدث من أخبار وأحداث حصرية ومباشرة في مصر بشكل خاص ، وما يحدث في الدول العربية والعالمية بشكل عام .
تردد قناة مصر اليوم
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|الجودة
|FEC
|نايل سات
|11096 (h)
|27500
|SD
|5/6
نبذة عن قناة مصر اليوم
مصر اليوم هي قناة إجتماعية ، تبث محتواها باللغة العربية مباشراً من العاصمة المصرية القاهرة ، وتتخصص في تقديم كافة البرامج والاخبار سواء الترفيهية أو الاجتماعية او السياسية او الثقافية او غير ذلك ، حيث تحرص على تقديم المحتوى الذي يهم المواطنين في مصر والمشاهدين في الدول العربية .
وهي قناة مجانية غير مشفرة تبث محتواها على النايل سات بدون اشتراكات أو غير ذلك ، مما ادى الى زيادة شعبية القناة والبحث عن ترددها ومتابعة التحديثات المستمرة التي تقوم بها القناة لكي تقدم للمشاهدين أفضل تغطيات وارسال جيد وقوي .
برامج قناة مصر اليوم
وحرصاً من Masr Alyoom TV على أن تنال ثقة المواطنين والمشاهدين بشكل عام ، تقدم لهم مجموعة مميزة من البرامج الهادفة التي تعمل على عرض ما يحتاج إليه المواطنون في حياتهم ومن ضمن تلك البرامج :
- برنامج عيادتي .
- برنامج كلام مسؤول .
- برنامج نجم مصر .
- برنامج الناس والحياة .
- برنامج معاً نبني مصر .
- برنامج نبض الوطن .
مميزات قناة مصر اليوم
- تتميز قناة مصر اليوم الفضائية بحرصها الشديد على استمرار عرض محتواها على مدار 24 ساعة .
- تعمل القناة على تقديم الأخبار والبرامج بكل شفافية ومصداقية كبيرة لكي تنال ثقة المشاهد .
- تحرص القناة على تقديم كافة انواع البرامج سواء الطبية او الرياضية او الاجتماعية او الدينية او غير ذلك .
- تهتم قناة مصر اليوم بتحري الدقة للاخبار قبل بثها مباشراً لكي تتجنب الوقوع في ترويض الاشاعات وغير ذلك .
- تستضيف القناة ابرز الشخصيات من مسؤولين وخبراء ومحللين واعلاميين لمناقشة أهم القضايا العصرية .
- تهتم القناة بالبحث عن حلول للمشاكل التي تواجه المواطنين في حياتهم ومساعدتهم .
- تتوفر القناة بشكل مجاني ولا تحتاج الى اي اشتراكات مالية أو غير ذلك .
اذا واجهتكم اي مشكلة في استقبال تردد قناة مصر اليوم نرجو من حضراتكم التواصل معنا عبر التعليقات اسفل الموضوع وسوف نجيب عليها فوراً .