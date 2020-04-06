منوعات

تعرف على تردد قناة مصر اليوم 2020 Masr Alyoom TV

6 أبريل، 2020
0

تعرف على تردد قناة مصر اليوم 2020 Masr Alyoom TV على القمر الصناعي المصري النايل سات ، نقدمها لكل المتابعين والمهتمين بما يحدث من أخبار وأحداث حصرية ومباشرة في مصر بشكل خاص ، وما يحدث في الدول العربية والعالمية بشكل عام  .

تردد قناة مصر اليوم

القمرالترددمعدل الترميزالجودةFEC
نايل سات11096 (h)27500SD5/6

نبذة عن قناة مصر اليوم

مصر اليوم هي قناة إجتماعية ، تبث محتواها باللغة العربية مباشراً من العاصمة المصرية القاهرة ، وتتخصص في تقديم كافة البرامج والاخبار سواء الترفيهية أو الاجتماعية او السياسية او الثقافية او غير ذلك ، حيث تحرص على تقديم المحتوى الذي يهم المواطنين في مصر والمشاهدين في الدول العربية .

وهي قناة مجانية غير مشفرة تبث محتواها على النايل سات بدون اشتراكات أو غير ذلك ، مما ادى الى زيادة شعبية القناة والبحث عن ترددها ومتابعة التحديثات المستمرة التي تقوم بها القناة لكي تقدم للمشاهدين أفضل تغطيات وارسال جيد وقوي .

برامج قناة مصر اليوم

وحرصاً من Masr Alyoom TV على أن تنال ثقة المواطنين والمشاهدين بشكل عام ، تقدم لهم مجموعة مميزة من البرامج الهادفة التي تعمل على عرض ما يحتاج إليه المواطنون في حياتهم ومن ضمن تلك البرامج :

  • برنامج عيادتي .
  • برنامج كلام مسؤول .
  • برنامج نجم مصر .
  • برنامج الناس والحياة .
  • برنامج معاً نبني مصر .
  • برنامج نبض الوطن .

مميزات قناة مصر اليوم

  • تتميز قناة مصر اليوم الفضائية بحرصها الشديد على استمرار عرض محتواها على مدار 24 ساعة .
  • تعمل القناة على تقديم الأخبار والبرامج بكل شفافية ومصداقية كبيرة لكي تنال ثقة المشاهد .
  • تحرص القناة على تقديم كافة انواع البرامج سواء الطبية او الرياضية او الاجتماعية او الدينية او غير ذلك .
  • تهتم قناة مصر اليوم بتحري الدقة للاخبار قبل بثها مباشراً لكي تتجنب الوقوع في ترويض الاشاعات وغير ذلك .
  • تستضيف القناة ابرز الشخصيات من مسؤولين وخبراء ومحللين واعلاميين لمناقشة أهم القضايا العصرية .
  • تهتم القناة بالبحث عن حلول للمشاكل التي تواجه المواطنين في حياتهم ومساعدتهم .
  • تتوفر القناة بشكل مجاني ولا تحتاج الى اي اشتراكات مالية أو غير ذلك .

اذا واجهتكم اي مشكلة في استقبال تردد قناة مصر اليوم نرجو من حضراتكم التواصل معنا عبر التعليقات اسفل الموضوع وسوف نجيب عليها فوراً .

مواضيع قد تهمك

الوسوم
Alyoom Masr Masr Alyoom Masr Alyoom TV اليوم تردد تردد قناة مصر اليوم تردد قنوات الاخبار تردد مصر اليوم ترددات النايل سات تعرف على قناة قناة مصر اليوم قناة مصر اليوم الاخبارية مصر مصر اليوم مصر اليوم الاخبارية

إقرا أيضا

Photo of عروض الثلاجة العالمية اليوم 7 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441 عروض الثلاثاء الطازج

عروض الثلاجة العالمية اليوم 7 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441 عروض الثلاثاء الطازج

6 أبريل، 2020
Photo of معنى اسم تيا بالتفصيل Tia

معنى اسم تيا بالتفصيل Tia

6 أبريل، 2020
Photo of عروض لولو الرياض اليوم 7 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441 يوم الصحة العالمي

عروض لولو الرياض اليوم 7 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441 يوم الصحة العالمي

6 أبريل، 2020
Photo of معنى اسم دارين بالتفصيل Dareen

معنى اسم دارين بالتفصيل Dareen

6 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق