تعرف على تفاصيل عقد كيكي سيتين مع برشلونة

سبورت 360- أعلنت إدارة نادي برشلونة في ساعة متأخرة من يوم الاثنين إقالة مُدربهم السابق إرنستو فالفيردي، بعد اهتزاز أداء الفريق، وسوء النتائج التي كان آخرها الهزيمة من أتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني.

سيتين مع برشلونة حتى 2022 .. هل فاجئ النادي جماهيره مرة أخرى؟

وانتظر جمهور برشلونة إعلان النادي مُدرباً مؤقتاً للفريق حتى نهاية الموسم، ومن بعد ذلك سيُتاح للنادي خيارات أفضل، خاصة مع ارتفاع أسهم المُدرب الهولندي رونالد كومان، الذي فضل إكمال مهمته مع هولندا في يورو 2020، مُبدياً استعداده لتولي مهمة تدريب فريقه السابق، وهو ذاته نفس الموقف الذي اتخذه نجم الجيل الذهبي لبرشلونة تشافي الذي فضل إكمال مهمة تدريبه للسد.

إدارة برشلونة فاجئت جمهورها من جديد، وأعلنت مُدرب ريال بيتيس السابق، كيكي سيتين، مُديراً فنياً لكبير كتالونيا حتى 30 يونيو 2022، ليكون ذلك التعاقد مُنهياً لكافة الاحتمالات التي أشارت لأسماء تشافي أو كومان كمُدربين محتملين للفريق في المستقبل القريب.

وكانت التقارير الإسبانية قد أشارت إلى تفكير إدارة برشلونة في مُدرب فريق “برشلونة ب”، المُدرب فرانشيسكو جارسيا، إضافة لطرح اسم المُدير الفني السابق لتوتنهام هوتسببير، ماوريسيو بوتشيتينو، ولكن يبدو تصريحه السابق باستحالة تدريبه للكتلان لانتمائه لجاره إسبانيول قد أبعده من دائرة الترشيحات.

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