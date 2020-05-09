تعرف على خطوات الإدارة الذاتية للجنوب اقتصاديا

قال د.عبدالسلام صالح حُميد ، مستشار رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي للشؤون الاقتصادية ورئيس اللجنة الاقتصادية وعضو الإدارة الذاتية، أنه ووفق لإعلان هيئة رئاسة المجلس الانتقالي برئاسة اللواء عيدروس الزبيدي للبدء في الإدارة الذاتية واستنادا إلى قرار الإدارة الذاتية في يوم 25 ابريل 2020م فقد بدأت اللجنة الاقتصادية بوضع الترتيب لنقل كافة الموارد للمؤسسات والهيئات والأجهزة في المحافظات الجنوبية المحررة إلى البنك الأهلي اليمني وقد كان كثير من المرافق لها حسابات سابقة في البنك الأهلي وبعضها فتحت لها حسابات جديدة.

وأضاف في تصريح لإذاعة هنا عدن ضمن برنامج خط ساخن إن ذلك الاجراء لم يكن عبثيا ولكي يكون بشكل منظما تمت العملية بشكل قانوني حيث عمدت اغلب المؤسسات لفتح حسابات وبدت تتدفق مواردها على البنك الأهلي اليمني.

وأشار إلى أن مرفق الجمارك والضرائب وضرائب كبار المكلفين والموانئ وشركة النفط والمصافي استكملت العملية الإدارية وبعض المؤسسات مازال العمل معها جاري.

ولفت د. السلام إلى أن الهدف من هذا الاجراء هو الرقابة على من العبث واستخدام هذه الموارد لصالح الخدمات العامة مثل المياه والكهرباء وغيرها من الخدمات.

ونوه إلى بعض المؤسسات الإرادية كبعض الشركات كان عندها بعض القلق من عملية توريد هذه الموارد للبنك وتخوفها من عدم تمكنها من التصرف بهذه الموارد فيما بعد كالأجور والنفقات التشغيلية غير أننا طمئناهم بأن الحسابات جارية تورد عبر المؤسسات ذاتها وبالتوثيق مع مكتب مالية عدن وتصرف بنفس الطريقة القانونية مع وضع بعض الضوابط لتمكنين الإدارة الذاتية للرقابة على هذه الموارد بحيث تصرف لمصارفها الحقيقية وتصرف نحو تحسين هذه المؤسسات وتحسين دورها.

وكشف عن علاقة الإدارة الذاتية والبنك المركزي وقال إن البنك المركزي هي مؤسسة الدولة وهو مؤسسة سياسية ولدية وظائف أكبر من ادخال الموارد إلى البنك المركزي وصرفها فهي تعني بوظيفة طباعة النقود، ووظائف السياسية النقدية، والاشراف على الأسواق المالية وسعر الصرف وحسابات الدولية.

ولفت إلى أن هناك قدر من التنظيم بينه وبين البنك المركزي حيث أبقت الإدارة الذاتية بعضا من البنود الرئيسية كموارد الاتصالات الخارجية، ومرور الطيران بالأجواء اليمنية ومنفذ الوديعة وأيضا احتياطات من العملة من سابق وطرحنا عليهم أن المجلس الانتقالي سيحميه ولن يسمح بالمساس به شريطة ان يقوم الواجبات المناط به شريطة ان يقوم بالتزامه بدفع المرتبات وقوات المسلحة.

وأضاف إلى أن رقابة هذه الموارد التي بالنبك المركزي هي مسؤولية البنك المركزي نفسه والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد ولكن في الإدارة الذاتية لو توفرت لنا معلومات عن سوء تصرف بأحد تلك الموارد فإن المجلس سيكون له تواصل وإجراءات الخاصة بهذا الشأن.