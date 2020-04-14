تعرف على سبب نفوق الأسماك بساحل شقرة

المشهد العربي – خاص

أكد سكان محليون بمنطقة شقرة الساحلية بمحافظة أبين أن أعدادا كبيرة من الأسماك نفقت على ساحل المدينة.

وأرجع السكان سبب نفوق الأسماك إلى الصيد العشوائي الذي يقوم به الصيادون القادمون من منطقة تهامة لمزاولة مهنة الصيد في أبين.

أشاروا إلى تخلص الصيادين من الأسماك الزائدة، التي لا يستطيع قارب الصيد حملها، في البحر مما جعلها تنفق على الساحل مسببة انبعاث روائح كريهة.

وحذروا من أن هذه الأعمال تمثل إهدارا للثروة السمكية، وطالبوا الجهات المسؤولة بالحفاظ على الثروة السمكية من الأعمال العشوائية.