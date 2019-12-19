تعرف على شرط ترقية المشرفين لدى الحوثيين ..تفاصيل





كشفت مصادر مقربة من جماعة الحوثي أنه يتم ترقية المشرفين الحوثيين بعدد الأشخاص الذين يتم تجنيدهم مقابل عشرين الف على كل شخص بالإضافة إلى مرتبات شهرية يتم احتسابها بعدد القتلى ويتم حسبة القتيل بخمسة الف ريال لذلك المشرف الذي تسبب في قتل عشرة أشخاص يحصل على راتب شهري خمسين الف ريال شهريا .

واضافت المصادر ان مشرفي بني حشيش يحتلون المرتبة الأولى في المرتبات والتي قد تصل إلى الحد الأعلى وهو 300 الف ريال وسيارة بالإضافة إلى بترول وغيرها من الامتيازات .

وكشف العديد من الآباء عن خوفهم على أبنائهم أكثر من بناتهم في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية بسبب تصرفات المشرفين التابعين لهم .

وقالت مصادر محلية أن عدد من الآباء عبروا عن قلقهم الشديد على أبنائهم من المشرفين الحوثيين والذين يستقطبوا الأبناء والزج بهم في الجبهات بدون معرفة آبائهم وخاصة صغار السن .

وأضافت المصادر أن عدد كبير من أبناء محافظة صنعاء وغيرها من المحافظات اليمنية الخاضعة تحت لسيطرة المليشيا تم اختطاف عدد من الأطفال مستغلين التغيرات الفسيولوجية للأطفال وخاصة ممن هم في سن المراهقة والذين تم استقطابهم وإعادتهم إلى أهاليهم في توابيت .

وأكدت المصادر أن المشرفين غير مقترثين بهؤلاء الأطفال ولا يخافون الله ولارسوله حتى انهم وصفوهم ” بقليلين الحيا ” والذين لايستحوا من أعمالهم وخاصة بعد مقابلتهم لآباء الأطفال المقتولين في جبهات الحرب .

وتقوم المليشيا بدفع مبالغ مالية كبيرة للمشرفين التابعين لها والذين باتوا يعرفوا شعبيا باسم تجار البشر لبيعهم للمغرر بهم مقابل المال .