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تعرف على مرتكبي جريمة قتل الشاب جلال خالد في المعلا(صورة لاداة الجريمة)

كريتر سكاي كريتر سكاي منذ 18 دقيقة
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(كريتر سكاي)خاص:

كشف مدير مديرية المعلا فهد مشبق عن اسماء مرتكبي جريمة قتل الشاب جلال خالد في المعلا.

وقال فهد مشبق:بجهود شرطة المعلا ممثلة بقائدها العقيد محمد العلواني ونائبه النقيب ناصر حمود ومدير البحث عبدالعزيز الضالعي وافراد من شرطة المعلا وافراد التحريات وبجهود الاخ قائد الشرطة العسكرية العميد انيس العولي على ما قامو به منجهود جباره.

واضاف:تم القبض على المتهمين وهم ياسر عبدالله العمر 15 سنة والطفل يونس طارق 15 سنة والطفل ابن اخت المجني عليه رحمه الله خالد ابوبكر 14 سنة وبعد التحقيق وبحضور وكيل نيابة الاحداث اعترفوا بالجريمة وكانوا مخططين لها منذ شهر وبعد

معرفتهم بان المرحوم في حوزته 80 مليون ريال يمني من ابن اخته تحركو يوم

الخميس المساء وقامو بارتكاب الجريمة وقاموا بتفتيش المنزل ولم يجدوا اي مبلغ.

واختتم:وبعدها تحركوا الى كريتر ورموا الفاس في صيرة في البحر ومن ثم امرنا بالتحرك مباشرة الى صيرة ومعهم احد المتهمين ودلهم ع المكان وبالاستعانة بغواص من كريتر ووجد الفاس وتم تسليمه لشرطة المعلا و ما زال التحقيق جاريا.

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