تعرف على مفاجآت مهرجان اعتزال عماد متعب مع برشلونة

أكد عماد متعب، نجم الأهلى السابق، حول اتفاقه مع برشلونة الإسبانى، لإقامة مباراة اعتزاله التى ستشهد حضور الفريق الإسبانى إلى القاهرة لخوض مهرجان اعتزال نجم الأهلى السابق الذى تم إرجاء تحديد موعده النهائى بسبب إيقاف النشاط الرياضى فى مختلف دول العالم لتجنب انتشار فيروس كورونا.







وكشف مصدر مقرب من متعب إن مهرجان اعتزاله شهد اتفاق نجم الأهلى مع أحد الوسطاء من أجل حضور نجمى الكرة البرازيلية ريفالدو ورونالدينيو فى مهرجان الاعتزال والمشاركة به والذى سيشهد أيضا تواجد ومشاركة الجيل التاريخى لمنتخب مصر الفائز ببطولات الأمم الإفريقية أعوام 2006 و 2008 و2010 تحت قيادة المعلم حسن شحاتة المدير الفنى الأسبق للفراعنة.







ويعد عماد متعب من أكثر اللاعبين تأثيرا فى تاريخ الأهلى ومنتخب مصر، حيث يمتلك قناص الأهلى تاريخا يصعب نسيانه بعدما أصبح واحدا من أشهر هدافى الكرة المصرية عبر تاريخها بفضل سلسلة الأهداف القاتلة والجميلة، التى أحرزها متعب عبر مسيرته سواء مع النادى الأهلى أو المنتخب الوطنى أو عندما احترف فى صفوف اتحاد جدة السعودى.







وأحرز عماد متعب 25 بطولة محلية وقارية وعالمية مع الأهلى، منها بطولات الدورى العام ودورى أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية، وتوج متعب مع الفراعنة بثلاث بطولات للأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010.







وحصل عماد متعب على لقب هداف الدورى موسم 2004 / 2005 برصيد 15 هدفًا فى أول مواسمه مع الفريق الأول، ليكتب اسمه بحروف من ذهب فى ذاكرة الكرة المصرية، وقد شارك بقميص الأهلى فى “320” مباراة، سجل خلالها “126” هدفا، ويحتل المركز الثانى فى قائمة هدافى الأهلى فى شباك الزمالك حيث أحرز 10 أهداف سجلها فى 6 مباريات.







كما أعير إلى نادى الاتحاد السعودى لمدة موسم واحد استطاع فيه تسجيل 10 أهداف ليحل فى المرتبة الثالثة فى ترتيب الهدافين وساهم بذلك فى الفوز بلقب الدورى السعودى، قبل أن يتعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى ويعود إلى الأهلى.







فيما انضم إلى المنتخب الأول تحت قياد حسن شحاتة، ونجح فى التتويج بثلاثة ألقاب أمم أفريقيا متتالية في 2006 و2008 و2010، كما فاز بالميدالية الذهبية فى دورة الألعاب العربية بالقاهرة 2007 والذي كان هدافها برصيد 5 أهداف، وله عدة بطولات ودية وأبرزهم دورة لوزان ودورة نيلسون مانديلا وبلغ عدد مشاركاته مع المنتخب الأول 74 مشاركة دولية سجل فيها 36 هدف.