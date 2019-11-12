تعرف على مواعيد رحلات طيران اليمنية غدا الأربعاء 13 نوفمبر 2019

ينشر المشهد العربي، مواعيد رحلات طيران اليمنية، غدا الأربعاء، الموافق 13 نوفمبر 2019.

وجاءت رحلات الطيران المقرر انطلاقها غدا كالتالي:

رقم الرحلة: 607.

خط الرحلة: القاهرة- سيئون- سقطرى.

القاهرة- سيئون :

الإقلاع : 02:00 بعد منتصف الليل (توقيت القاهرة). الوصول: 06:30 صباحا.

سيئون – سقطرى :

الإقلاع : 09:30 صباحا. الوصول: 10:45 صباحا.

رقم الرحلة: 606.

خط الرحلة: سقطرى-سيئون- القاهرة:

سقطرى – سيئون :

الإقلاع : 11:45 ظهرا. الوصول : 13:00 ظهرا.

سيئون – القاهرة:

الإقلاع: 14:00 ظهرا. الوصول : 16:45 مساء.

رقم الرحلة: 609.

خط الرحلة: القاهرة- عدن .

الإقلاع : 02:30 بعد منتصف الليل (توقيت القاهرة). الوصول : 07:00 صباحا.

رقم الرحلة: 608

خط الرحلة: عـدن القاهرة.

الإقلاع :15:30 عصرا.

الوصول: 18:00 مساء.

رقم الرحلة: 648.

خط الرحلة: عدن- عمان.

الإقلاع : 08:45 صباحا.

الوصول: 11:00 ظهرا.

رقم الرحلة: 649.

خط الرحلة: عمان- عدن.

الإقلاع :12:00 ظهرا (توقيت عمان). الوصول: 16:00 مساء.