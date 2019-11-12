المشهد العربي

تعرف على مواعيد رحلات طيران اليمنية غدا الأربعاء 13 نوفمبر 2019

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 28 دقيقة
0 أقل من دقيقة

ينشر المشهد العربي، مواعيد رحلات طيران اليمنية، غدا الأربعاء، الموافق 13 نوفمبر 2019.
وجاءت رحلات الطيران المقرر انطلاقها غدا كالتالي:
رقم الرحلة: 607.
خط الرحلة: القاهرة- سيئون- سقطرى.
القاهرة- سيئون :
الإقلاع : 02:00 بعد منتصف الليل (توقيت القاهرة). الوصول: 06:30 صباحا.
سيئون – سقطرى :
الإقلاع : 09:30 صباحا. الوصول: 10:45 صباحا.
رقم الرحلة: 606.
خط الرحلة: سقطرى-سيئون- القاهرة:
سقطرى – سيئون :
الإقلاع : 11:45 ظهرا. الوصول : 13:00 ظهرا.
سيئون – القاهرة:
الإقلاع: 14:00 ظهرا. الوصول : 16:45 مساء.
رقم الرحلة: 609.
خط الرحلة: القاهرة- عدن .
الإقلاع : 02:30 بعد منتصف الليل (توقيت القاهرة). الوصول : 07:00 صباحا.
رقم الرحلة: 608
خط الرحلة: عـدن القاهرة.
الإقلاع :15:30 عصرا.
الوصول: 18:00 مساء.
رقم الرحلة: 648.
خط الرحلة: عدن- عمان.
الإقلاع : 08:45 صباحا.
الوصول: 11:00 ظهرا.
رقم الرحلة: 649.
خط الرحلة: عمان- عدن.
الإقلاع :12:00 ظهرا (توقيت عمان). الوصول: 16:00 مساء.

الوسوم
الأربعاء اليمنية تعرف رحلات طيران على غدا مواعيد نوفمبر
Photo of المشهد العربي

المشهد العربي

مقالات ذات صلة

Photo of أمريكا تعلن استعدادها تقديم الدعم اللازم لإنجاح اتفاق الرياض

أمريكا تعلن استعدادها تقديم الدعم اللازم لإنجاح اتفاق الرياض

منذ 10 دقائق
Photo of الجعيدي يكشف عن مخطط الإصلاح للسيطرة على وادي حضرموت وشبوة

الجعيدي يكشف عن مخطط الإصلاح للسيطرة على وادي حضرموت وشبوة

منذ 47 دقيقة
Photo of تفاصيل الاجتماع الدوري لتنفيذية انتقالي سيئون

تفاصيل الاجتماع الدوري لتنفيذية انتقالي سيئون

منذ ساعة واحدة
Photo of مناقشة كيفية إنجاح اتفاق الرياض في محافظة لحج

مناقشة كيفية إنجاح اتفاق الرياض في محافظة لحج

منذ ساعة واحدة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق