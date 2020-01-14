تعرف على موعد ظهور كيكي سيتين المدير الفني الجديد لنادي برشلونة

أعلن نادى برشلونة الإسبانى، عن برنامج تقديم المدرب الجديد للفريق الكتالونى كيكى سيتين، الذى يتولى المهمة لمدة موسمين ونصف خلفا للمدرب إرنستو فالفيردي الذى تمت إقالته من تدريب الفريق، مساء أمس، الاثنين، عقب خسارة كأس السوبر الاسباني أمام أتلتيكو مدريد في الدور نصف النهائي بنتيجة 3-2 بالبطولة التى استضافتها السعودية مؤخرا.







كيكي سيتين .. ذكر الموقع الرسمى لنادى برشلونة، أنه من المقرر أن يوقع كيكي سيتين على عقود تدريب برشلونة فى الثانية والنصف عصر اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، ثم فى الثالثة عصرا يقوم مدرب ريال بيتيس السابق بجلسة تصوير، وبعدها بنصف ساعة ينطلق المؤتمر الصحفى لتقديمه لوسائل الإعلام المختلفة.







وكان برشلونة أعلن مساء أمس، إقالة إرنستو فالفيردي الذى حقق 4 بطولات فقط خلال قيادته للفريق الكتالونى جاءت من خلال الدوري الإسباني موسمى 2018 ، 2019 وكأس ملك إسبانيا موسم 2018 والسوبر الإسباني موسم 2018.







وتولى الإسباني إرنستو فالفيردي قيادة برشلونة في أول يوليو 2017، قاد الفريق في 145 مباراة في مختلف البطولات المحلية والأوروبية، حقق الفوز في 97 مباراة، وتعادل في 32 مباراة، وخسر 16 مباراة.







وفشل إرنستو فالفيردي في قيادة الفريق الكتالوني لتحقيق أي بطولة أوروبية، وكان يودع دائما بطولة دوري أبطال أوروبا بسيناريوهات تاريخية ومؤلمة لجماهير الفريق.







وكان الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب فريق توتنهام السابق، على رأس قائمة المرشحين لتدريب برشلونة خلال الفترة القادمة، خلفاً لإرنستو فالفيردي الذى رحل عن “كامب نو” بسبب تذبذب نتائج البارسا، قبل أن يتم التعاقد مع كيكي سيتين مدرب ريال بيتيس السابق.







وأصر برشلونة على إقالة إرنستو فالفيردي، وقد تواصل مع تشافي هيرنانديز ورونالد كومان لكنهما رفضا تولي القيادة الفنية خلال الوقت الحالي، وهو ما دفع جوسيب ماريا بارتوميو لدراسة خيارات أخرى.







