تعريف العلامة التجارية في القانون السعودي عبر muhtwa.com, تعد المملكة العربية السعودية من البلدان التي تشجع على الإستثمار وتوفر الجهات المختصة بها جميع الأجواء المناسبة لتشجيع المستثمرين العرب والأجانب على إنشاء المشاريع الكبرى بها وتحفظ لهم حقوقهم وتيسر لهم سبل تسجيل العلامات التجارية للسلع والخدمات وذلك اتساقًا مع رؤية المملكة 2030، وفيما يلي سوف نستعرض لكم تعريف العلامة التجارية في القانون السعودي وطريقة تسجيلها.

ما هي العلامة التجارية

العلامة التجارية هي تلك التصاميم التي تأتي في شكل حروف وكلمات قصيرة وجذابة بهدق وصف سلعة أو خدمة ما والترويج لها وإيصالها إلى الفئات المستهدفة من الجمهور وترسيخ صورتها في أذهانهم بحيث يسهل عليهم تذكرها دائمًا والتعرف عليها واختيارها من بين السلع الأخرى المشابهة لها في الإستخدام.

العلامة التجارية في السعودية

وضعت وزارة التجارة والإستثمار في المملكة العربية السعودية تعريف للعلامة التجارية على إنها أية أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو أشكال تصويرية وألوان يتم استخدامها وتوظيفها للتعبير عن سلعة أو وصف خدمة معينة بهدف تميزها بالنسبة للجمهور المستهلك أو تقديمها للفحص والمراجعة.

أنواع العلامات التجارية في السعودية

يتم تصنيف العلامات التجارية في المملكة العربية السعودية ضمن نوعين بحيث يؤدي كل نوع منها وظيفة معينة ويختص بنوع معين من السلع والخدمات.

العلامة التجارية الجماعية

تستخدم العلامة التجارية الجماعية في السعودية للترويج للسلع والخدمات التي تخضع للمؤسسات والمنشآت القانونية التي أسسها أعضاء ومستثمرين لهم كيان اجتماعي وصفة قانونية ومسموح لهم بممارسة النشاط التجاري طبقًا لقوانين المملكة.

العلامة التجارية المؤقتة

يتم استخدام العلامة التجارية المؤقتة ضمن حدود دول مجلس التعاون الخليجي وذلك لوصف مجموعة من السلع أو الخدمات التي يتم عرضها في المعارض الوطنية والدولية التي يتم تنظيمها في إحدى دول المجلس، ولا يتم السماح بإستخدام العلامات التجارية المؤقتة أكثر من ستة أشهر.

تسجيل العلامة التجارية في السعودية

نعرض لكم عبر muhtwa.com الخطوات اللازمة لتسجيل العلامة التجارية في المملكة العربية السعودية وذلك طبقًا لنصوص ومواد القانون السعودي.

في البداية يقدم الشخص الراغب في تسجيل العلامة التجارية طلب بذلك إلى وزارة التجارة والإستثمار السعودية ويحصل على نموذ للطلب يقوم بملء البيانات الخاصة به.

يرفق الشخص مقدم الطلب عشر صور للعلامة التجارية التي يرغب في تسجيلها.

في حال كان مقدم الطلب وكيل عن أحد الأشخاص يجب ذكر اسم هذا الشخص وعنوانه وصفته التجارية كما يجب إرفاق صورة من الوكالة.

يتولى مقدم الطلب وصف للسلعة أو الخدمة التي ستمثلها العلامة التجارية المطلوب تسجيلها.

في المرحلة التالية يقوم مكتب العلامات التجارية التابع لوزارة التجارة بمراجعة استيفاء الطلب لكافة البيانات والشروط إضافة إلى التحقق من عدم تشابه العلامة مع العلامات التجارية التي تم تسجيلها من قبل.

في حال تم قبول العلامة التجارية يتم نشر اعلان عنها في الجريدة الرسمية ويتحمل نفقته صاحب العلامة.

يستمر الإعلان في الجريدة الرسمية لمدة 90 يوم، وفي حال لم يقدم أحد اعتراض أو ابلاغ عن العلامة؛ يقوم مكتب العلامات التجارية بإعتمادها وتسجيلها في سجل العلامات التجارية وذلك مقابل رسوم تقدر قيمتها ب3000 ريال سعودي ويحصل صاحب العلامة على شهادة معتمدة تثبت أحقيته بها.

أهمية تسجيل العلامة التجارية في السعودية

تشدد السعودية على أهمية تسجيل العلامات التجارية في المملكة لضمان الحقوق المختلفة لأصحابها والحفاظ على سمعة الشركة ورصيدها في السوق.

زادت الحاجة إلى تسجيل العمليات التجارية بالسعودية خاصة في ظل التوسعات الإستثمارية والتجارية الضخمة التي تشهدها المملكة نظرًا لأنها تمنع عمليات التقليد والغش التجاري التي يقوم بها البعض.

وضع القانون السعودي الخاص بتنظيم العلامات التجارية عقوبات صارمة للأشخاص الذين يقومون بتقليد واستعمال العلامات التجارية الخاصة بغيرهم حيث يتم عقابهم بالحبس لمدة لا تزيد عن سنه وبغرامة لا تقل على خمسين ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال.

شروط العلامات التجارية في السعودية

يخضع اختيار العلامة التجارية في النظام السعودي إلى عدة شروط وهي:

يجب أن تكون العلامة التجارية ظاهرة وواضحة بحيث يسهل على المستهلك التحقق منها سريعًا دون جهد أو معاناة.

يشترط قبول العلامات التجارية في السعودية أن تكون مميزة وتعبر عن السلعة وتحمل شيء من الإبتكار وألا تكون وصف مستهلك لها.

يشترط في العلامة التجارية بالسعودية المشروعية أي أن تكون مناسبة للآداب العامة ولا تحمل في مضمونها أية إيحاءات غير أخلاقية.

يمنع في السعودية اختيار العلامات التجارية المقلدة التي سبق وتم تقديم مثلها من قبل.

عرضنا لكم تعريف العلامات التجارية في القانون السعودي وخطوات تسجيلها، للمزيد من الإستفسارات؛ راسلونا من خلال التعليقات أسفل المقالة، وسوف نحاول الرد عليكم خلال أقرب وقت.

