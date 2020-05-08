تعريف المخزون وانواعه – موقع محتوى

تعريف المخزون وانواعه عبر muhtwa.com, يتبادر إلى أذهاننا في الكثير من الأحيان مفهوم المخزون ولا ندرك المعنى الخاص به والمضمون الذي يشير إليه حيث يدل المخزون على كافة الأشياء والممتلكات المادية التي يمتلكها الفرد مثل رصيد البنك والأملاك والعقارات والسلع والمنتجات والبضائع والمواد الأولية والمصنعة وغيرها من الأشياء التي يمكن الإستفادة منها، وفيما يلي سوف نستعرض لكم تعريف المخزون وأنواعه.

تعريف المخزون

تشير كلمة المخزون إلى الأشياء التي يمتلكها فرد أو مؤسسة أو جهة ما خلال فترة زمنية معينة وتكون له الصلاحيات الكاملة في التصرف به.

والمخزون أيضًا هو السلع والخدمات والبضائع المختلفة التي يتم الإحتفاظ بها من أجل استخدامها وتوظيفها في المستقبل والإنتفاع بها لتحقيق مكاسب كبرى.

تعتمد المنشآت الكبرى على المخزون في إدارة وتشكيل سياستها المالية وزيادة معدلات التدفق.

تصنيف المخزون

يمكن تصنيف المخزون وفق ثلاثة أشكال هم:

المواد الأولية والخامات التي تدخل في تصنيع السلع والمنتجات التي تعتمد عليها المؤسسة بشكل أساسي.

والخامات التي تدخل في تصنيع السلع والمنتجات التي تعتمد عليها المؤسسة بشكل أساسي. السلع نصف المصنعة : وهي السلع التي أجتازت نصف مراحل التصنيع ومازالت تحتاج إلى بعض العمليات التي تجعلها صالحة للبيع والإستثمار.

: وهي السلع التي أجتازت نصف مراحل التصنيع ومازالت تحتاج إلى بعض العمليات التي تجعلها صالحة للبيع والإستثمار. السلع الجاهزة: هي السلع التي خضعت لجميع مراحل التصنيع والإنتاج وأصبحت جاهزة للبيع إلى المستهلك وهي أحد أشكال رأس المال للمنشآت الصناعية كما تتحكم في معدلات النمو الإقتصادي.

أنواع المخزون

توجد العديد من أنواع المخزون التي يمكن التعرف عليها ودراستها وتختلف هذه الأنواع حسب خصائصه وطبيعة استعماله والهدف منها والغرض منها وطبيعة الطلب عليها وطبيعة استهلاكها وغيرها من الأمور، وفيما يلي سوف نستعرض لكم أنواع المخزون بشكل تفصيلي:

أنواع المخزون حسب الغرض منه

مخزون الأمان : وهي أنواع السلع والمنتجات التي تحتفظ المؤسسة بكميات معينة منها عندما تستشعر بقرب انتهائها من السوق لذلك تعمل على تخزين كميات منها لإستخدامها في المستقبل.

: وهي أنواع السلع والمنتجات التي تحتفظ المؤسسة بكميات معينة منها عندما تستشعر بقرب انتهائها من السوق لذلك تعمل على تخزين كميات منها لإستخدامها في المستقبل. المخزون التشغيلي: يتضح من اسمه حيث يضمن كافة المواد والأصناف من السلع التي تعتمد عليها المؤسسة لتشغيل خطوط الإنتاج وهي تشمل المواد الأولية والخامات والعينات وغيرها من الأصناف الخاصة بالإنتاج.

أنواع المخزون حسب الإستعمال

المواد الأولية: وهي التي تدخل في انتاج السلع المختلفة وتتعدد أنواعها حسب مراحل التصنيع.

وهي التي تدخل في انتاج السلع المختلفة وتتعدد أنواعها حسب مراحل التصنيع. المحركات والمولدات: تستخدم عندما تتوقف الآلات عن التشغيل أو عندما يحدث عطل في مصادر الكهرباء.

تستخدم عندما تتوقف الآلات عن التشغيل أو عندما يحدث عطل في مصادر الكهرباء. مواد التغليف: تشمل الخامات والمواد التي يتم الإعتماد عليها في تغليف السلعة بعد الإنتهاء من تصنيعها.

تشمل الخامات والمواد التي يتم الإعتماد عليها في تغليف السلعة بعد الإنتهاء من تصنيعها. مخلفات عملية التصنيع: ينتج عن عملية التصنيع بعض الزوائد من المواد المختلفة كالحديد والبلاستيك والجلود وغيرها ويمكن الإستفادة منها بشكل آخر.

أنواع المخزون حسب طبيعة الطلب

هو التصنيف على حسب طبيعة الطلب على السلع المخزنة وهو ينقسم إلى نوعين:

الطلب المستقل: هو توجيه الطلب على سلع بوضعها وشكلها الحالي المعروض في السوق والموجود في المخزن.

هو توجيه الطلب على سلع بوضعها وشكلها الحالي المعروض في السوق والموجود في المخزن. الطلب التابع: هو الطلب على سلع مرتبط استخدامها بسلع آخرى لذلك لا تشكل جزء أساسي من رأس مال المؤسسة.

أنواع المخزون حسب طبيعة الاستهلاك

المنتجات التي لا تفنى بالإستهلاك: وهي تلك السلع التي لا تتأثر جودتها بحجم الإستهلاك.

المنتجات التي تصلح للإستهلاك: هي تلك السلع التي مازال تاريخ صلاحيتها ساري ولم ينتهي بعد.

المنتجات الغير صالحة للإستخدام: وهي السلع التي أنتهت صلاحيتها.

أهمية المخزون

يمكن حصر أهمية المخزون في تحقيق المنافع التالية:

الحفاظ على مستوى سير عملية الإنتاج من خلال توفير المواد الأولية اللازمة للتصنيع بالكميات المطلوبة وفي الموعد المحدد.

يبقي المخزون خط انتاج المؤسسة ضمن النطاق الآمن حيث إنه يحتفظ بكميات احتياطية تحسبًا لأي تغير في الطلبات والواردات.

التوفير في التكلفة حيث يحقق المخزون فائض احتياطي ويوفر الموارد عند الحاجة إليها وهو ما يساعد في توفير تكاليف النقل التي يمكن انفاقها في شراء بضائع ومواد جديدة.

طرق تقييم المخزون

تعتمد المؤسسات والشركات الكبرى على إحدى طريقتين لتقييم المخزون وهم:

طريقة الوارد أولاً صادر أولاً: وهي الطريقة التي يتم فيها ترتيب السلع من حيث موعد شرائها بحيث يتم بيع السلع التي تم شرائها أولاً في البداية وبالتالي عند تقييم المخزون يتفق سعر البيع من المخزون مع السعر المتداول في السوق.

وهي الطريقة التي يتم فيها ترتيب السلع من حيث موعد شرائها بحيث يتم بيع السلع التي تم شرائها أولاً في البداية وبالتالي عند تقييم المخزون يتفق سعر البيع من المخزون مع السعر المتداول في السوق. طريقة الوارد أخيرًا صادر أولاً: تساعد هذه الطريقة في حساب نسبة الأرباح نظرًا لأنه يقيس سعر المخزون بناءً على الأسعار القديمة للسلع وبالتالي يحسب الفرق بينها وبين الأسعار الحديثة في السوق.

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