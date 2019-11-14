كريتر سكاي

تعرّف على جدول رحلات «طيران اليمنية» ليوم غدا الجمعة

كريتر سكاي كريتر سكاي منذ 12 دقيقة
0 أقل من دقيقة

عدن (كريتر سكاي) خاص

ينشر “كريتر سكاي” جدول مواعيد رحلات طيران اليمنية غدا الجمعة الموافق 15 نوفمبر 2019.

وجاءت رحلات الطيران المقرر انطلاقها غدا كالتالي:

رقم الرحلة: 607.

خط الرحلة: القاهرة – سيئون.

الإقلاع الساعة 01:45 بعد منتصف الليل، والوصول الساعة 06:15 صباحاً.

رقم الرحلة: 606.

خط الرحلة: سيئون – القاهرة.

الإقلاع الساعة 07:15 صباحاً، والوصول الساعة 09:45 صباحاً.ر

رقم الرحلة: 609.

خط الرحلة: القاهرة – عدن.

الإقلاع الساعة 10:45 صباحاً، والوصول الساعة 15:00 عصراً.

رقم الرحلة: 608.

خط الرحلة: عدن – القاهرة.

الإقلاع الساعة 16:00 مساء، والوصول الساعة 18:30 مساء.

رقم الرحلة: 854

خط الرحلة: عدن- مومباي.

الإقلاع الساعة 06:30 صباحاً، والوصول الساعة 13:30 ظهراً.

رقم الرحلة: 855.

خط الرحلة: مومباي- عدن.

الإقلاع الساعة 14:30 ظهراً، والوصول الساعة 16:00 مساء.

رقم الرحلة: 601.

خط الرحلة: القاهرة – عدن.

الإقلاع الساعة 09:00 صباحاً، والوصول الساعة 13:30 ظهراً.

رقم الرحلة: 600.

خط الرحلة: عدن – القاهرة.

الإقلاع الساعة 15:30 عصراً، والوصول الساعة 18:00 مساء.

الوسوم
الجمعة اليمنية تعرف جدول رحلات طيران على غدا ليوم

مقالات ذات صلة

Photo of عاجل :مقتل مواطن داخل شقته في المعلا(تفاصيل خاصة)

عاجل :مقتل مواطن داخل شقته في المعلا(تفاصيل خاصة)

منذ 43 دقيقة
Photo of قيادي حوثي يتحصل على 30 مليون ريال مصاريف شهرية

قيادي حوثي يتحصل على 30 مليون ريال مصاريف شهرية

منذ ساعة واحدة
Photo of (صورة) قائد الحزام الامني بالمنصورة يوضح حقيقة انفجار كالتكس

(صورة) قائد الحزام الامني بالمنصورة يوضح حقيقة انفجار كالتكس

منذ ساعتين
Photo of محافظ تعز يعزي السفير عزالدين الاصبحي في وفاة شقيقته

محافظ تعز يعزي السفير عزالدين الاصبحي في وفاة شقيقته

منذ ساعتين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق