تعرّف على سبب ظهور أسراب من الطائرات المضيئة في سماء شبوة وأبين

قال مواطنون محليون في محافظتي شبوة وأبين انهم شاهدوا مساء اليوم الأربعاء أسرابا من الطائرات المتتابعة .

واضاف المواطنون بأن الطائرات كانت تسير بخطاً واحد ، مما اثار مخاوف الاهالي من غارات جوية .

”كريتر سكاي“ قام ببحث موسع حول اسباب ذلك الظهور للطائرات ، وبحسب مصادر موثوقة فأن ذلك كان عملية اطلاق أقمار صناعية مصغرة تابعة لشركة سبيس إكس .

وبحسب تلك المصادر فأن ذلك يأتي ضمن اطار نشر النت ، وتمت عملية الاطلاق عبر صواريخ فالكوم ، وقد شهودت في عددا من البلدان .