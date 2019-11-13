كريتر سكاي
تعرّف على سبب ظهور أسراب من الطائرات المضيئة في سماء شبوة وأبين
أبين (كريتر سكاي) خاص
قال مواطنون محليون في محافظتي شبوة وأبين انهم شاهدوا مساء اليوم الأربعاء أسرابا من الطائرات المتتابعة .
واضاف المواطنون بأن الطائرات كانت تسير بخطاً واحد ، مما اثار مخاوف الاهالي من غارات جوية .
”كريتر سكاي“ قام ببحث موسع حول اسباب ذلك الظهور للطائرات ، وبحسب مصادر موثوقة فأن ذلك كان عملية اطلاق أقمار صناعية مصغرة تابعة لشركة سبيس إكس .
وبحسب تلك المصادر فأن ذلك يأتي ضمن اطار نشر النت ، وتمت عملية الاطلاق عبر صواريخ فالكوم ، وقد شهودت في عددا من البلدان .