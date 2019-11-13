كريتر سكاي

تعرّف على سبب ظهور أسراب من الطائرات المضيئة في سماء شبوة وأبين

كريتر سكاي كريتر سكاي منذ 6 دقائق
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أبين (كريتر سكاي) خاص

قال مواطنون محليون في محافظتي شبوة وأبين انهم شاهدوا مساء اليوم الأربعاء أسرابا من الطائرات المتتابعة .

واضاف المواطنون بأن الطائرات كانت تسير بخطاً واحد ، مما اثار مخاوف الاهالي من غارات جوية .

”كريتر سكاي“ قام ببحث موسع حول اسباب ذلك الظهور للطائرات ، وبحسب مصادر موثوقة فأن ذلك كان عملية اطلاق أقمار صناعية مصغرة تابعة لشركة سبيس إكس .

وبحسب تلك المصادر فأن ذلك يأتي ضمن اطار نشر النت ، وتمت عملية الاطلاق عبر صواريخ فالكوم ، وقد شهودت في عددا من البلدان .

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أسراب الطائرات المضيئة تعرف سبب سماء شبوة ظهور على في من وأبين
كريتر سكاي

كريتر سكاي

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