تعزيزات حوثية من اب وذمار الى شمال الضالع

4 مايو / متابعات



أعلنت مصادر عسكرية وميدانية في القوات الجنوبية شمال الضالع، عن رصد تعزيزات كبيرة لمليشيات الحوثي.

وقالت المصادر :” إن المليشيات الحوثيه تقوم، في الأثناء ومنذ السبت، بعملية تحشيد لتعزيزات وقوات عسكرية كبيرة إلى جبهات ومناطق تماس رئيسية مشتعلة.

وأضافت إن المليشيات الحوثية التي منيت بهزائم وخسائر فادحة على مدى ألأسابيع الماضية تحشد مزيداً من القوات والعتاد، تأتي بها من محافظتي إب وذمار.

واكد شهود عيان رصد تعزيزات وقوات في أماكن تجمعها في منطقتي صبيرة-الجب بالضالع، وفي السدة بإب.

مصدر ميداني بالقوات الجنوبية أكد انه تم رصد تلك القوات يوم أمس وصباح الأحد وهي تحت المجهر”.

وأفاد المصدر أن المليشيات الحوثية دفعت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى معسكر الحمزة بإب لتوجيهها إلى جبهة شمال الضالع التي أهلكت مزيداً من حشود وتعزيزات الحوثيين.

وأقرت مليشيا الحوثي بمقتل العميد ناشر محمد الكريدي قائد اللواء (103)، من محافظة صعدة، في جبهة الضالع يوم الخميس الماضي.

جاء مصرع القائد العسكري الكبير الموالي للحوثيين بعد أيام قلائل على مصرع القيادي الحوثي “أبو رافع” في معركة “القفة” شمال الضالع.

والصريع ”أبو رافع”، بحسب مصادر عسكرية ميدانية، هو مسئول أحد المربعات الأمنية بمديرية ضوران آنس بمحافظة ذمار، وكان قدم ضمن تعزيزات المليشيات من ذمار إلى جبهة الضالع تحت ضغط الخسائر الفادحة لعناصرها.

