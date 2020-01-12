عتق «الأيام» خاص

وصلت إلى مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، أمس، قوات عسكرية سعودية، ستعمل على تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية اليمنية، وفقا لما ذكر لـ«الأيام» مصدر عسكري.

المصدر ذاته أكد أن مدرعات وأطقما وعربات نقل عسكري تحمل أسلحة دخلت عبر منفذ الوديعة، ووصلت عتق ضمن خطة لإعادة انتشار وتموضع في عدد من مناطق شبوة التي تسيطر عليها مليشيات الإصلاح وأخرى تشهد اشتباكات ومواجهات بين قوات الشرعية والمقاومة الجنوبية.

تعزيزات سعودية تصل عتق لتنفيذ اتفاق الرياض

ونص اتفاق الرياض على انسحاب جميع القوات التي اجتاحت شبوة وأبين خلال أحدث أغسطس الماضي، كما نص الاتفاق على عودة تلك القوات إلى مواقعها في مأرب والجوف، لتتولى قوات الأمن والنخبة الشبوانية الانتشار في المحافظة وتولي تأمينها.

وأوضح المصدر نفسه أن التعزيزات تمركزت في محور عتق وفي مطار المدينة، مشيرا إلى خطة سيتم البدء بها خلال الأيام القادمة.

وكانت مليشيات الإصلاح انتشرت، الأسبوع الماضي، في محيط معسكر العلم، التي ترابط فيه قوات للتحالف العربي وأخرى للنخبة الشبوانية، وحاولت فرض حصار على المعسكر في محاولة لاقتحامه.

وأمس الأول، حلقت مقاتلات التحالف العربي في أجواء المعسكر، وأجبرت قوات تابعة لمليشيات الإصلاح على الانسحاب ومغادرة المناطق القريبة من المعسكر.