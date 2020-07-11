تعز .. اشتباكات عنيفة بين اللواء 35 مدرع وعناصر اللواء الرابع مشاه جبلي في التربة

عدن24- خاصنجا القيادي الميداني في اللواء ٣٥مدرع “مروان البرح” من محاولة اغتيال وإصابة احد مرافقيه جنوب تعز اليمنية.وقالت مصادر خاصة لعدن24″ إن القيادي في اللواء 35مدرع مروان البرح نجا من محاولة إغتيال وأصيب مرافقه محمد أحمد خالد بجروح وصفت بالخطيرة وذلك عقب هجوم نفذها عناصر يتبعان اللواء الرابع مشاه جبلي التابع لحزب الإصلاح اليمني في مدينة التربة.وأضافت” المصادر أن اشتباكات عنيفة دارت بين قوات اللواء35 واللواء الرابع جبلي على خلفية محاولة اغتيال القيادي البرح حيث استخدمة مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.وسبق وأن رفضت نقاط اللواء 35 مدرع في مثلث البيرين صباح اليوم السبت، السماح بمرور لجنة عسكرية من محور تعز الإخواني كانت متجهة إلى مقر اللواء 35 في العين بالمواسط جنوب شرق تعز.وبحسب المصادر أن اللجنة التي كانت متوجهة إلى مقر اللواء و تم رفضها مهمتها استلام وتسليم اللواء للشمساني الذي تم تعينه أمس وسط رفض بين أوساط قيادات اللواء.وأكدت المصادر أن الاشتباكات ماتزال مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر.

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