تعز.. الاحزاب تدين مصادرة الإصلاح لصحيفة الشارع

أدانت الأحزاب السياسية في محافظة تعز (جنوبي غرب اليمن ) حادثة إختطاف موزع صحيفة الشارع في تعز، ومصادرة عدد أمس الاثنين 26نوفمبر 2019 دون مسوغ قانوني.

وبحسب البيان فإن نقطة الشرطة العسكرية في منطقة الضباب منعت الصحيفة الأهلية من الوصول إلى مدينة تعز، واختطفت موزعها زكريا حسان الياسري ورفيقه سامي حمود ومعهم كمية نسخ الصحيفة المخصصة لمحافظة تعز،، ونقلهم إلى سجن الاستخبارات العسكرية دون مسوغ قانوني او إخلاقي.

واعتبرت الأحزاب السياسية أن العملية تعد بمثابة الانتهاك الصارخ وغير المسؤول للحقوق المدنية، والحريات الشخصية والصحفية.

كما عبرت عن استهجانها الشديد لهذا الإجراء التعسفي والقمعي، غير المسؤول والمنافي للأصول الدستورية والقانونية فإنها تطالب دولة رئيس الوزراء ووزير الدفاع ومحافظ المحافظة وقائد المحور بإطلاق سراح المختطفين فورا دون تأخير .

كما حملت الأحزاب السياسية في تعز قيادة المحور وسلطة الأمر الواقع في المحافظة مسؤولية مثل هذه الإجراءات والسلوكيات القمعية والعدوانية، تجاه الصحافه التي تعتبر رئة المجتمع وصوت تطلعاته وأوجاعه.

كما أكدت الأحزاب السياسية عدم قانونية الإجراءات من حيث المبدأ ومن ثم عدم وجود أي صفة للجهات التي قامت بها وهي جهات عسكرية، ولا شأن لها أو علاقة فيما يخص القضايا المدنية.

كما حملو رئيس الوزراء ومحافظ تعز مسؤولية تداعيات هذه إلاجراءات الخطيرة ، وطالبوهم بمحاسبة من قامو بإرتكاب هذا الفعل الذي يستهدف تكميم الافواه وحرية الصحافة، ويكره قانون القوة بديلا لقوة القانون.

وأشار البيان أن قيام أي جهة أمنية أو عسكرية بمصادرة صحيفة مرخصة من قبل وزارة الإعلام وتصدر من العاصمة عدن وتوزع في المناطق المحررة يشكل مؤشرا خطيرا حول طبيعة عمل السلطات المدنية والعسكرية في تعز.

كما أهابت بالقوى السياسية والنقابات والمنظمات الحقوقية التكاتف والتضامن في وجه ممارسة القمع وكبت الحريات الخاصة، وعلى رأسها حرية التعبير والصحافة .

إذيل البيان باسم منظمة الاشتراكي في تعز، وفرع التنظيم الناصري، وفرع البعث العربي الاشتراكي القومي.

يذكر أن نقطة الشرطة العسكرية في منطقة الهنجر عند مدخل مدينة تعز استدرجت زكريا حسان ياسر وقامت بإعتقاله ورفيقه، ومصادرة عدد الصحيفة ليوم الاثنين الموافق 25نوفمبر 2019م.