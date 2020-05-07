تعز: التجار يطالبون بوقف جبايات غير القانونية بحقهم:

تظاهر العشرات من تجار الذهب في مدينة تعز أمس الأربعاء رفضا للجبايات التي تفرضها سلطة حزب الإصلاح خارج إطار القانون.

وطالب المحتجون المحافظ نبيل شمسان بالتدخل ووقف ممارسات المسلحين بحق تجار الذهب، والإتاوات المفروضة والتي بلغت عشرة أضعاف السعر الرسمي.

ودعا تجار الذهب إلى حماية كرامتهم وفرض القوانين التي تحمي المواطنين من الاستغلال… متوعدين بالإضراب عن العمل حتى تتم الاستجابة لمطالبهم.

احتجاجات الأربعاء للتجار في تعز جاءت بعد يوم على مظاهرات مماثلة لموظفي مكتب مالية المحافظة، طالبوا فيها باتخاذ كافة الإجراءات لحمايتهم من مسلحي بعض الاجهزة العسكرية الخاضعة لحزب الإصلاح ومعاقبة تلك العناصر حيال تلك الانتهاكات المتكررة..

داعين جميع النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني، والفعاليات السياسية والثقافية اليمنية للتضامن معهم وإدانة الانفلات الأمني.

وكان مسلحون بقيادة ضابط في اللواء 22 ميكا -الموالي للإصلاح- قد اعتدوا، قبل يومين، على مدير الوحدة الحسابية بفرع المالية بمديرية صبر الموادم مختار نور الدين، بعد رفض الأخير صرف مبالغ مالية مخالفة للقانون.

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