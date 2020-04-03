اليمن العربي

تعز.. اللواء 170 دفاع جوي يحتفل بتخرج دفعة "النصر"

3 أبريل، 2020
0

شهدت تعز تخرج دفعة جديدة من القوات الحكومية المنضوية تحت اللواء 170 دفاع جوي.

 

 

وفي التفاصيل، احتفل اللواء 170 دفاع جوي بمحافظة تعز،اليوم الخميس، بتخرج دفعة النصر، بحضور قيادات في السلطة المحلية وقيادات عسكرية وأمنية بالمحافظة .

 

وأكد أركان حرب المحور قائد اللواء 170 دفاع جوي العميد عبد العزيز المجيدي، إن تخرج هذه الدفعة من منتسبي اللواء ستكون رافداً مهماً لمعركة التحرير، وفق وكالة الأنباء الرسمية “سبأ

 

معتبرا أن الجيش الوطني يشكل سياجا منيعا وليس أمام عناصر المليشيات الا الهزيمة والخسائر الفادحة والانكسار .

 

كما تضمنت العديد من الكلمات الاشادة بتخرج الدفعة..معتبرين انها ستكون إضافة نوعية للجيش الوطني وتعزز البناء العسكري وفق القواعد والمعايير الانضباطية والفنون القتالية في ظل استمرار المواجهات التي تشهدها جبهات تعز ويسطر فيها أبطال الجيش الوطني بطولات عظيمة .

 

 

من جانبهم، عبر الخريجون عن شكرهم لقيادة الجيش الوطني بتعز وقيادة اللواء 170 دفاع جوي التي تعمل على تعزيز عملية البناء العسكري والمهني وتثقيف الافراد وتدريبهم وتزويدهم بالمهارات القتالية العالية..مؤكدين انهم سيكونون مع إخوانهم في الجبهات سدا منيعا وعاصفة تلتهم الاعداء وتلقنهم دروسا لن ينسوها على مر التاريخ.

 

# تعز
# اللواء
# النصر
# .
# الجيش الوطني
# القوات الحكومية
# الجيش
# جديدة
# تخرج
# قائد
# السلطة المحلية
# السلطة

مواضيع قد تهمك

الوسوم
quotالنصرquot اللواء بتخرج تعز جوي دفاع دفعة يحتفل

إقرا أيضا

Photo of لقاء بسيئون لإشراك نواب الشعب والشخصيات السياسية والاجتماعية في مواجهة كورونا

لقاء بسيئون لإشراك نواب الشعب والشخصيات السياسية والاجتماعية في مواجهة كورونا

3 أبريل، 2020
Photo of شاهد.. رسالة حضارية جديدة يطلقها أبناء حضرموت بإلتزامهم حظر التجوال حفاظاً على سلامتهم 

شاهد.. رسالة حضارية جديدة يطلقها أبناء حضرموت بإلتزامهم حظر التجوال حفاظاً على سلامتهم 

3 أبريل، 2020
Photo of عاجل.. تدمير طقما عسكريا للحوثي بالحديدة

عاجل.. تدمير طقما عسكريا للحوثي بالحديدة

3 أبريل، 2020
Photo of عاجل.. الحوثي تسيطر على فنادق صنعاء بسبب "كورونا"

عاجل.. الحوثي تسيطر على فنادق صنعاء بسبب "كورونا"

3 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق