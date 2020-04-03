تعز.. اللواء 170 دفاع جوي يحتفل بتخرج دفعة "النصر"

شهدت تعز تخرج دفعة جديدة من القوات الحكومية المنضوية تحت اللواء 170 دفاع جوي.

وفي التفاصيل، احتفل اللواء 170 دفاع جوي بمحافظة تعز،اليوم الخميس، بتخرج دفعة النصر، بحضور قيادات في السلطة المحلية وقيادات عسكرية وأمنية بالمحافظة .

وأكد أركان حرب المحور قائد اللواء 170 دفاع جوي العميد عبد العزيز المجيدي، إن تخرج هذه الدفعة من منتسبي اللواء ستكون رافداً مهماً لمعركة التحرير، وفق وكالة الأنباء الرسمية “سبأ“

معتبرا أن الجيش الوطني يشكل سياجا منيعا وليس أمام عناصر المليشيات الا الهزيمة والخسائر الفادحة والانكسار .

كما تضمنت العديد من الكلمات الاشادة بتخرج الدفعة..معتبرين انها ستكون إضافة نوعية للجيش الوطني وتعزز البناء العسكري وفق القواعد والمعايير الانضباطية والفنون القتالية في ظل استمرار المواجهات التي تشهدها جبهات تعز ويسطر فيها أبطال الجيش الوطني بطولات عظيمة .

من جانبهم، عبر الخريجون عن شكرهم لقيادة الجيش الوطني بتعز وقيادة اللواء 170 دفاع جوي التي تعمل على تعزيز عملية البناء العسكري والمهني وتثقيف الافراد وتدريبهم وتزويدهم بالمهارات القتالية العالية..مؤكدين انهم سيكونون مع إخوانهم في الجبهات سدا منيعا وعاصفة تلتهم الاعداء وتلقنهم دروسا لن ينسوها على مر التاريخ.