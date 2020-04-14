“تعز: الوكيل جامل يتفقد سير أعمال النظافة ورفع العشوائيات وسط المدينة”

في إطار الإجراءات الإحترازية لمواجهة فايروس كورونا و في أطار اهتماماته ومتابعته المستمرة لإنشطة المرافق الخدمية بمديريات مركز المدينة وصندوق النظافة ، تفقد صباح اليوم وكيل محافظة تعز الشيخ عارف جامل ومعه مدير عام مديرية المظفر الاخ سمير عبدالإله ، سير أعمال حملة النظافة في عدد من شوارع وأحياء مديرية المظفر ، والتي يأتي تنفيذها ضمن برنامج حملة النظافة الخاصة بأعمال الكنس ورفع القمامة والمخلفات المتراكمة و هياكل السيارات و العشوائيات والعوائق من شوارع وأحياء مديريات مركز المدينة المظفر والقاهرة وصالة ، التي دشنت فعالياتها مطلع الأسبوع الماضي ، بإشراف المجلس المحلي بالمديريات و ينفذها صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة .

وخلال الزيارة الميدانية التقى الشيخ عارف جامل وكيل المحافظة الوكيل المختص لشؤون المديريات والنظافة بالأخ عبدالله اليوسفي مدير إدارة مشروع النظافة وعدد من المختصين بقطاع النظافة واستمع منهم لعدد من الإشكاليات التي توجه أعمال النظافة و للجهود المبذولة لأعمال النظافة ورفع المخلفات من شوارع وأحياء المدينة .

وفي سياق متصل قام الوكيل جامل ومعه مدير عام شرطة السير العقيد الركن عبدالله راجح ونائب مدير الأشغال لشؤون الأسواق الأخ صادق الطويل بزيارة لعدد من أسواق المدينة واطلع على الجهود المبذولة في أعمال تنظيم الأسواق ورفع العشوائيات والتي تأتي ضمن التدابير و لإجراءات الإحترازية التي تتخذها السلطة المحلية لمواجهة مخاطر فايروس كورونا.

وفي ختام الزيارة الميدانية شدد جامل على تكثيف أعمال النظافة والإسراع في تنظيف المناطق التي لم تصلها أعمال النظافة وضرورة إزالة المخالفات سواء المتعلقة بالبناء أو السيارات المتهالكة والبسطات العشوائية من أرصفة الشوارع الرئيسية التي تتسبب بشكل رئيسي في تراكم المخلفات وتسهل انتشار الأمراض والأوبئة وتعيق حركة سير المارة ، وكذا رفع الأتربة من الشوارع العامة ، مشيراً إلى أن صحة المواطن والمظهر الجمالي لمدينة تعز من الأولويات التي يجب التركيز عليها .

رافقه في الزيارة مدير إدارة شرطة السير العقيد الركن عبدالله راجح ونائب مدير الأشغال لشؤون الأسواق الأخ صادق الطويل ومدير إدارة مشروع النظافة عبدالله اليوسفي .

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