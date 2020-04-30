تعز: انتحار شاب بسبب تفاقم ظروفه المعيشية

أقدم اليوم الأربعاء شاب على الانتحار في مدينة تعز، بعد تفاقم ظروفه المادية الصعبة.

وأفادت مصادر محلية لصحيفة (عدن الغد) بأن الشاب “فارس محمد منصور أحمد الجبري”من مواطني منطقة “وادي القاضي”، وجد اليوم الأربعاء، في شقته مشنوقًا بعد تدهور حالته المعيشيه.

وأوضحت المصادر أن فارس محمد ـ متزوج ولديه طفلة ـ كان يعمل في السعودية، وخرج بشكل نهائي، وعاد الى تعز لكنه لم يحظى بفرصة عمل وظل يعاني من ظروف مادية صعبة، دفعه إلى اليأس شنق نفسه.

وافادت مصادر أمنيه إن قوات من البحث الجنائي تحركت لمعاينة موقع الحادث ونقل جثمان الشاب إلى ثلاجة المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة وأخذ أقوال شهود العيان.

وأكدت المصادر أن التحريات الأولية للشرطة كشفت أن الشاب كان يمر بضائقة مالية خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب تراكم الديون عليه، الأمر الذى جعله يقدم على الانتحار.

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