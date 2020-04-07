عدن تايم

تعز.. انعدام مادة الغاز المنزلي بحيفان ومطالبات باعتماد المخصص

7 أبريل، 2020
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انعدمت مادة الغاز المنزلي بمناطق مديرية حيفان جنوبي محافظة تعز .

واوضح فاروق الطويل احد وكلاء الغاز بحيفان ان حصة مناطق عزلة الأثاور بحيفان لا تزال محجوزة في محطة الفرشة لتعبئة الغاز بمديرية طورالباحه بلحج، رغم توجيه مذاكرت عدة من قيادة السلطة المحلية بالمديرية وقيادة المقاومة بحيفان ونزول لجنة من قبل إدارة المحطة للمناطق المحرومة من الغاز بالمديرية.

وأضاف أن حصة غاز المديرية من السابق كانت 4000 إسطوانة في الاسبوع الواحد من الشهر وتم خصخصتها إلى 3600 إسطوانة مما يدل بأن هناك تلاعب وفساد من قبل مندوب شركة الغاز بتواطؤا من قبل محطة الفرشة لتعبئة الغاز المنزلي.

واكد أن ادارة محطة الفرشة لم تصرف مخصص المناطق المحرومة بعزلة الاثاور بحجة أنها تنتظر توجيهات من إدارة شركة غاز صافر بمحافظة مأرب

وناشد الطويل شركة الغاز بتعز بعمل اللازم لصرف المخصص المحتجز لدى محطة الفرشة بطورالباحه خصوصاً مع تزايد الطلب على المادة مع قدوم شهر رمضان الكريم.

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