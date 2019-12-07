تعز تتظاهر لدم الشهيد الحمادي وتطالب بتحقيق العدالة والانتصار للقضية

عدن24 ـ متابعات

شهدت مدينة تعز مسيرة جماهيرية تنديداً بجريمة اغتيال قائد اللواء 35 مدرع العميد ركن عدنان الحمادي، والمطالبة بـ”كشف الحقيقة وتحقيق العدالة”.

وعبرت الحشود الجماهيرية عن رفضها لمحاولات تمييع القضية، والمطالبة بتشكيل لجنة وطنية عليا تتكون من قيادات وطنية نزيهة ومشهود لها بالكفاءة والمهنية وتخضع للرقابة الشعبية.

ودعا المحتجون لتشكيل لجنة شعبية لمتابعة القضية ومحاسبة الجناة والجهات التي تقف خلفهم وتحقيق العدالة.

وأكدوا أن أي لجنة لا تراعي ذلك وتشكل خلافا لمعايير الحياد والنزاهة والشفافية لن تكون سوى جريمة اغتيال جديدة للشهيد ولتعز وللوطن.

كما دعا المحتجون الجماهير في تعز إلى الاستمرار في الحراك الشعبي حتى تحقيق العدالة والانتصار للقضية.