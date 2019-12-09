تعز تحتفي باليوم العالمي لحقوق الإنسان في ظل حالة حصار وانتهاكات بالجملة

قالت منسق وزارة حقوق الإنسان في تعز المحامية أمل محمد الصبري إن حالة التراخي الدولي والأممي تجاه الإنتهاكات الحقوقية التي تمارسها جماعة الحوثيين بحق سكان تعز ضاعف من معاناة المدينة.

وفي حفل أقامه مكتب حقوق الإنسان بمحافظة تعز اليوم الإثنين بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان دعت الصبري كل الشباب في تعز واليمن أن يكونوا أدوات التغير والدفاع عن حقوق الإنسان والمطالبة بالحريات المكتسبة لكل فرد من أفراد المجتمع.

وأشارت إلى أن الحصار على تعز مستمر بالإضافة إلى إغلاق كافة الطرق والمنافذ المؤدية إلى المدينة.

وفي الحفل الذي حضره وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي أكد على أهيمة الاحتفال بهذا اليوم العالمى والذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاعلان العالمي لحقوق الانسان في العام 1948م.

وأكد على أن اهتمام السلطة المحلية في المحافظة بهذا اليوم يأتي انعكاس لإيمانها التام بالإنسان وحقوقه العادلة التي لا تقبل التجزئة، أو الانتقاص، مثلما لا يجوز المساس بها، أو التعدي عليها تحت اي ذريعة. وأن هذه الحقوق تشمل مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية، والاجتماعية وهي حقوق متكاملة، وأصيلة، وللانسان حق التمتع بها بشكل كامل دون أي استغلال أو انتقاص.

من جانبه أوضح مدير عام حقوق الإنسان بديوان المحافظة على سرحان أن المكتب أعد تقريراً شاملاً حول الانتهاكات التي تعرضت لها المحافظة من عام ٢٠١٥ إلى منتصف عام ٢٠١٩ وموشرات وضع حقوق الإنسان بالمحافظة.

كما ألقيت كلمة عن منظمات المجتمع المدني ألقاها عضو مجلس نقابة المحامين بتعز المحامي عبدالكافي العصيمي شدد فيها على أهمية تعزيز حماية الحقوق والحريات وصون كرامة الإنسان، وضرورة تنسيق الجهود بين المجتمع المدني من أجل الدفاع عن مبادئ وقيم حقوق الإنسان معتبرا أن محاسبة وملاحقة مرتكبي الانتهاكات من أي طرف كان هو السبيل الوحيد لوقف الانتهاكات ومنع تكرارها، داعيا مؤسسة إنفاذ القانون إلى تحمل مسؤولياتها في حماية وصون حقوق الناس ومعاقبة المجرمين أياً كانوا دون تمييز أو انحياز وأن تكون كل أماكن الاحتجاز خاضعه للسلطات الرسمية.

وتخلل الحفل وعدد من الكلمات والنقاشات الرامية حول حقوق الإنسان والانتهاكات الذي حصلت خلال فتره الحرب