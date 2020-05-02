تعز تغلق جميع المنافذ لمنع انتشار كورونا



عدن تايم/24 – أبوظبي

قرر محافظ تعز اليمنية، نبيل شمسان، اليوم السبت، إغلاق المنافذ والمساجد والأسواق العامة، لمدة أسبوعين، بعد ساعات من رصد أول حالة كورونا في المحافظة.

ووفق بيان صادر عن المحافظة نشرته وسائل إعلام يمنية، تضمن القرار “إغلاق جميع منافذ المحافظة لمدة أسبوعين ومنع دخول الوافدين ماعدا البضائع والسلع الغذائية”.

كما دعا إلى “الالتزام بآلية وصول البضائع من قبل مكتب النقل وتقييد استمارة فحص الفيروس، وتتبع الحالات الوافدة للمراكب والشاحنات التابعة لمكتب الصحة”.

