تعز: حشود لآلاف المجندين العائدين من الحد الجنوبي.. استجابة لدعوة الشيخ حمود المخلافي

أظهر فيديو حشود هائلة من المجندين العائدين من الحد الجنوبي إلى مدينة تعز استجابة لدعوة رئيس المجلس التنسيقي الأعلى للمقاومة الشيخ حمود سعيد المخلافي .

ويظهر المجندون في معسكر أنشأه الشيخ المخلافي سُمى بلواء الجند بمنطقة يفرس جنوب مدينة تعز بعد عودتهم خلال الأيام الماضية في عملية الجمع والتحضير واستلام الرواتب.

وكان قائد المقاومة المخلافي قد دعا جميع أبناء إقليم الجند المتطوعين للقتال في الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية سرعة العودة إلى جبهات الشرف والعزة والكرامة في محافظة تعز لاستكمال تحريرها وحمايتها من المخاطر والتهديدات التي قد تتعرض لها .