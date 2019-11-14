تعز: حملة أمنية تضبط عددا من المطلوبين أمنيًا

نفذت صباح اليوم الأربعاء حملة أمنية مشتركة من إدارة أمن المحافظة وقيادة محور تعز وقوات من الشرطة العسكرية وبالتنسيق مع السلطة المحلية بمديرية جبل حبشي حملة أمنية ، وذلك لملاحقة وضبط العناصر المسلحة والمطلوبين أمنياً والتي تقوم بعملية التقطع والإبتزاز والإعتداء على المارة والمواطنين وأصحاب السيارات في الطريق العام بالمديرية.

وباشرت الحملة الأمنية المشتركة مهامها فور تلقيها أوامر قهرية بملاحقة العناصر المسلحة والمطلوبين أمنياً في عدداً من قرى وعزل مديرية جبل حبشي، وتمكنت من إلقاء القبض على عدداً من العناصر المسلحة المطلوبه أمنياً والمتهمين بعمليات تقطعات وحرابة وسطو على ممتلكات المواطنين بقوة السلاح.

وأشار مدير عام مديرية جبل حبشي المحامي فارس المليكي أن الحملة الأمنية تهدف إلى ملاحقة جميع العناصر المسلحة والمطلوبين أمنياً والتي تقوم باعمال وتصرفات تتنافى مع قييم واخلاق ابناء المديرية، وكذا فرض الأمن والإستقرار على طول الطريق العام للمديرية والتي يربط بمديريات شرعب الرونه والسلام ومقبنة ومديريات الساحل.

ودعا المليكي ابناء المديرية إلى ضرورة تكثيف الجهود ومساندة الحملة الأمنية حتى يتم ضبط بقية العناصر المسلحة الفاره، وعدم رمي العراقيل والعوائق أمام مهامها، في وقت يتطلب منا جميعاً الوقوف إلى جانب الدولة وفرض هيبتها وتثبيت الأمن والإستقرار في المديرية.

فيما أكد قائد الحملة الأمنية المقدم عبدالله النقيب بأن الأجهزة الأمنية ستقوم بملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المجتمع والعبث بممتلكات وحقوق المواطنين.

هذا ولاقت الحملة الأمنية المشتركة إرتياحاً واسعاً من قبل ابناء المديرية والذين أبدوا تعاونهم المطلق بمساندة الدولة والحملة الأمنية بإلقاء القبض على بقية العناصر المسلحة، شاكرين السلطة المحلية في المديرية والأجهزة الأمنية والعسكرية بالمحافظة على جهودهم الجبارة في فرض هيبة الدولة وإحلال الأمن والإستقرار للمواطنين.