تعز:::: رئيس لجنة الطوارئ يلتقي مدراء عموم وأمن مديريات المدينة

التقى وكيل أول المحافظة رئيس لجنة الطوارئ الدكتور عبدالقوي المخلافي،اليوم ، بمدراء عموم وأمن مديريات المظفر -القاهرة- صالة-صبر الموادم- التعزية وذلك لتقييم الاجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها في مديرياتهم لمواجهة وباء كورونا خلال الفترة الماضية ومدى التزاماتهم بالتوجيهات الصادرة من قبل اللجنة .

وفي اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة لشؤون مديريات المدينة الشيخ عارف جامل ونائب مدير عام شرطة تعز العقيد انيس الشميري ومدراء عموم صندوق النظافة ومكتب الاشغال ،ومكتب الاوقاف ونائب مدير عام الاشغال لشؤون الاسواق، اكد رئيس لجنة الطوارئ على اهمية تقييم اعمال المديريات بصورة مستمرة لمعرفة مدى تنفيذ توجيهات محافظ المحافظة وقرارات لجنة الطورئ .

واستعرض الشيخ عارف جامل وكيل المحافظة لشؤون المدينة ماتم تنفيذه من اجراءات وقائية احترازية خلال الفترة الماضية وماشهدته مديريات المدينة من حملات مكثفة من قبل مدراء عموم المديريات في مجال التوعية والنظافة الشاملة لكل الشوارع والحارات والنزول الميداني لتفتيش المطاعم والبوفيات والتاكد من النظافة وارتدائهم بالمستلزمات الوقائية وضبط المخالفين.

واكد جامل على استمرار مديريات المدينة، بتنفيذ الاجراءات الاجترازية والوقائية كحملات الرش وتعقيم الاماكن العامة، وتوزيع المعقمات والمطهرات للمرافق الصحية لكل مديرية واغلاق اماكن التجمعات وترتيب وتنظيم الاسواق والعديد من الاجراءات الاحترازية والاشراف على المديريات وتقيمها بشكل مستمر .

وشدد المخلافي على اهمية الالتزام بكافة التوجيهات الصادره من اللجنة الوزارية للطوارئ العامة والوزراء المعنين وان تكون تعز هي الرائده والمثاليه في الالتزام وان تكو ن الثقافة الصحية هي السائدة منوها ولا بعدم اللجوءلحمله امنية او اجراءات للضبط في عاصمة الثقافة .

وثمن وكيل اول جهود الجميع في تنفيذ قرارات وتوجيهات لجنة الطوارئ، مشيرا بانه لم يتبقى من تحديات تواجهها اللجنة، سوى الاسواق التي تمثل اكبر التجمعات خاصة مع اقبال المواطنين على التسوق للشهر الكريم خلال الايام القادمة، آملا من ادارة عام شرطة تعز والمديريات والاشغال القيام بدورها في تنظيم الاسواق وتوزيع المقاوته في المحلات والحارات والسيارات الخاصه بهم .

حضر اللقاء عبدالحكيم شرف مستشار المحافظة .