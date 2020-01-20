تعز.. سلطة الإخوان تمنع صرف مرتبات موظفي التربية

@ تعز، نيوزيمن:

السياسية

2020-01-20 17:29:37

منعت السلطة المحلية التابعة لحزب الإصلاح (تنظيم الإخوان باليمن) صرف مرتبات آلاف التربويين لشهر ديسمبر 2019 في المديريات غير المحررة في محافظة تعز وسط البلاد.

وقال موظفون لـ(نيوزيمن)، إن الدكتور عبدالقوي المخلافي وكيل أول محافظة تعز المنتمي للإخوان وقع اتفاقية مع بنك الكريمي، يوم أمس، يقوم بموجبها البنك بصرف مرتبات القطاع التربوي بالمديريات المحررة.

ووفقاً للاتفاق، منع عبدالقوي المخلافي صرف مرتبات موظفي التربية والتعليم في المديريات غير المحررة لأول مرة منذ اعتمدت الحكومة قبل عامين صرف المرتبات لجميع موظفي المحافظة دون استثناء.

ولفت الموظفون إلى أن الوكيل عبدالقوي المخلافي أصدر قرارا مخالفا للقانون وتسبب بحرمان آلاف الموظفين من حقوقهم، كون عملية صرف مرتبات موظفي التربية في تعز تدار مركزيا بين الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن وبنك الكريمي.