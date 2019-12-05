تعز : قتل طفلة في التاسعة من عمرها بثلاثين طلقة نارية في شرعب

نشر المحامي و الناشط الحقوقي طارق عبدالله الشرعبي في صفحة شبكة محامون ضد الفساد بالفيسبوك الذي يديرها بصفته الأمين العام صورة طفلة تبلغ من العمر تسعة أعوام و هي جثة هامدة بسبب إطلاق ثلاثين طلقة نارية على جسدها الطاهر.

و قال من المؤسف ان نجد اليوم تداول مثل هذه القضايا البشعة و من خلال الناشطة الحقوقية جمانة دائل التي نشرت في صفحتها تلك الجريمة الشنعاء معزية ابن عمها والد الطفلة المجني عليها تقول :

بأي ذنبا قتلت ….رحمة الله عليك يا هبة محمد دبوان عبده ايتها البريئة طفلة في التاسعة من عمرها يتم قتلها باكثر من ثلاثين طلقة عمدا ظلما وعدوانا لم يبقى من جسدها موضع الا وفيه طلقة رصاص .

اي وحشية هذه واي جرم هذا مهما كانت الخلافات بين الكبار لا يمكن عرفا ولا انسانية ان تسمح لاحد بالوصول الى هذا المستوى من السقوط الاخلاقي والانساني .

كيف تقتص من طفلة في عمر الزهور بهذه الوحشية مع ان خصوم قتلة الطفلة البريئة في السجن وتجري محاكمتهم .