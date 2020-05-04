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تعز: قوات اللواء 35 مدرع تصد هجوم عنيف لمليشيات الحوثيين في جبهة الصلو

4 مايو، 2020
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تعز: قوات اللواء 35 مدرع تصد هجوم عنيف لمليشيات الحوثيين في جبهة الصلو

صدت قوات اللواء 35 مدرع هجوما عنيفا على مواقعها اسفل جبهة الصلو ،شنته ملشيات الحوثي الإنقلابية قبل ساعات جنوب شرق تعز
وقالت مصادر عسكرية أن اشتباكات عنيفة دارت اليوم بين قوات اللواء 35 مدرع ، وبين المليشيات الحوثية ، عقب الهجوم العنيف الذي شنتة المليشيات على مواقع اللواء اسفل نقيل جبهة الصلو ، من اتجاه مديرية دمنة خدير .
وأوضحت المصادر أن قوات اللواء تمكنت من صد الهجوم ، بعد تكبيد المليشيات الحوثية خسائر في الارواح والعتاد، وعادت الى مواقعها في دمنة خدير تجر الهزيمة خلفها .
وكانت مليشيات الحوثي الإنقلابية قد استقدمت تعزيزات كبيره لها خلال اليومين السابقين ، الى مديرية دمنة خدير من مناطق الحوبان ومحافظة إب .

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