المشهد اليمني

تعز: مؤسسة نهر العطاء التنموية تلبي نداء الاستغاثة وتدشن مشروع السلة الرمضانية بجبل حبشي.

27 أبريل، 2020
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المشهد اليمني

دشنت مؤسسة نهر العطاء التنموية بالتعاون مع جمعية الاستقامة الخيرية الاسلامية المرحلة الثالثة لمشروع السلة الرمضانية بعزلة نمره التابعة لمديرية جبل حبشي بتمويل من فاعلين خير من سلطنة عمان.

وخلال التدشين قال مدير مؤسسة نهر العطاء للتنمية الدكتور أنور عبدالعزيز أن مشروع السلة الرمضانية المتكاملة أستهدف نحو 100 أسرة من ذوي الاحتياج والفقراء والأسر المنعدمة في عدداً من قرى ومحلات عزلة نمره بمديرية جبل حبشي.

مشيراً أن مشروع السلة الرمضانية يأتي إستجابة لنداء الاستغاثة التي أطلقها الأهالي الأسبوع الماضي بسرعة إغاثتهم ، نظراً لتدني المستوى المعيشي وانعدام فرص العمل وشحة الدخل في هذه المناطق نتيجة أوضاع الحرب التي تشهدها البلاد.

واضاف الدكتور أنور عبدالعزيز أن تدخلات مؤسسة نهر العطاء والداعمين لها في مديرية جبل حبشي لا يقتصر على المساعدات الإغاثية فقط وانما هناك مشاريع تنفذها في مجالات مشاريع وشبكات المياه والمهارات الحياتية في الخياطة والتطريز للمرأة الريفية ومشروع سقيا الماء.

معبراً عن شكره وتقديره لفاعلي الخير من سلطنة عمان الشقيقة وجمعية الاستقامة الخيرية الاسلامية في دعم وإغاثة هذه المناطق المنكوبة والتي ستسهم في التخفيف من معاناة الكثير من الأسر خصوصاً في شهر رمضان الفضيل.

من جانبه ثمن الاستاذ صفوان الجبيحي ممثل السلطة المحلية بالمديرية الدور الأخوي والصادق الذي يمثله فاعلي الخير من سلطنة عمان الشقيقة ودور مؤسسة نهر العطاء التنموية التي لبت نداء الاستغاثة .

داعياً المنظمات المحلية والدولية وفاعلي الخير والمؤسسات الخيرية بسرعة إغاثة عموم قرى وعزل المديرية كون معظم ابناء المديرية يعيشون تحت خط الفقر ومن الطبقة العاملة وهم بأشد الحاجة الى دعم عاجل لتأمين حياتهم المعيشية.

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