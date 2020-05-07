تعز: مؤسسة نهر العطاء التنموية تواصل عملها في توزيع السلة الرمضانية بجبل حبشي

دشنت مؤسسة نهر العطاء التنموية بالتعاون مع جمعية الاستقامة الخيرية الاسلامية المرحلة الرابعة لمشروع السلة الرمضانية في عدداً من قرى مديرية جبل حبشي بتمويل من فاعلين خير من سلطنة عمان.

وأوضح مدير مؤسسة نهر العطاء للتنمية الدكتور أنور عبدالعزيز البريهي أن المرحلة الرابعه لمشروع السلة الرمضانية أستهدفت نحو 50 أسرة من الأسر الفقيرة والمعدمه في عدداً من قرى عزلة الحقل بجبل حبشي.

مضيفاً أن مشروع السلة الرمضانية يأتي في ظل المعاناة التي يعيشها أهالي وأسر هذه القرى والقرى المجاورة نتيجة إنعدام فرص العمل وشحة الدخل وزيادة الإحتياج لهذه السلة الغذائية لتأمين حياتهم المعيشية.

ووجه الدكتور البريهي رسالة شكر وتقدير لفاعلي الخير من سلطنة عمان الشقيقة في إستمرار دعم وإغاثة هذه القرى المنكوبه والتي سيسهم في التخفيف من معاناة الأسر الفقيرة خصوصاً في شهر رمضان الكريم.