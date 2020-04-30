تعز: محاولتي اغتيال لمدير قسم 11 فبراير سابقآ مصطفى حمود مقبل السبئي

في استمرار لمسلسل جرائم الاغتيالات في محافظة تعز، هاجم مسلحون الضابط مصطفى حمود مقبل السبئي مدير قسم 11فبراير سابقآ في محافظة تعز، الخاضعة لسيطرة حزب الاصلاح مرتين في خلال ساعات بمديرية التعزية.

واكدت مصادر محلية لصحيفة ( عدن الغد) أن مصطفى السبئي نجا من محاولتي اغتيال الأولى نفذها مسلحون مجهولون في منطقة الجديري، كما نجا من المحاولة الثانية أثناء توجهه لقسم الشرطة للإبلاغ عن المحاولة الأولى.

وترجح المصادر أن المتورطين في الجريمتين هم نائب مدير القسم وعدد من الأفراد في القسم.

وتمنح محاولتي الاغتيال صورة واقعية على أسلوب حزب الاصلاح في إقصاء الأفراد الذين يرفضون سياسة الجماعة في محافظة تعز.

Advertisement