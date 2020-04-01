تعز.. مديرية المظفر تنفذ برنامج الاستجابة الطارئة لمواجهت وباء كورونا

نفذت مديرية المظفر بمدينة تعز، برنامج الاستجابة الطارئة لمواجهت وباء كوفيد 19، في المديرية تنفيذا لقرارات لجنة الطوارئ برعاية محافظ المحافظة الاستاذ نبيل شمسان وتوجيهاته بالاستعداد الكامل لمواجهة اي طارئ محتمل والعمل على سرعة تنفيذ خطة الاستجابة الطارئة بشكل عاجل .

وخلال التنفيذ أكد مدير عام مديرية المظفر الاستاذ سمير عبدالإله انه تم صباح اليوم البدء ميدانيا بتنفيذ برنامج الاستجابة الطارئة لمواجهت وباء كورونا كوفيد 19، وذلك بمشاركة المكاتب الخدمية والتفيذية والجهات ذات العلاقة من خلال تنفيذ خطة البرنامج في تقسيم المديرية الى اربعة قطاعات شاملة للمهام والاختصاصات لكل جهة وفقا لمهامها، لتسهيل عملية تنفيذ الخطة في كل مناطق واحياء المديرية .

كما اوضح مدير المديرية، انه سيتم تنفيذ عدد من الاجراءات اللازمة ضمن مصفوفة من المهام المستعجلة كاجراء وقائي سريع والمتمثلة في اغلاق كل اماكن التجمعات بشكل عام والنزول الميداني الى المستشفيات والمراكز الصحية والبنوك والشركات ومحلات الجملة والمطاعم والبوفيات وغيرها من الامكان والمحلات الخدمية والزامهم باستخدام المستلزمات الوقائية والاحترازية بالاضافة الى توزيع بائعي الخضروات، بما يمنع تجمع المواطنين اثناء الشراء ومنع الازدحام وتوزيع المستلزمات الوقائية كالمعقمات والكمامات والجونتيات والعمل على رش الاماكن العامة بالمعقمات مع التوعية الميدانية باهمية تلك الاجراءات الوقائية لسلامة الجميع .

واضاف انه ومن ضمن الخطة الاستمرار بتكثيف حملات النظافة في الشوارع الرئيسية والفرعية والاحياء السكنية ورفع اي مخلفات في الشوارع تعمل على تجمع الاوبئة بالاضافة الى اصلاح طفح المجاري، ومتابعة ماتم تنفيذه من خلال النزول الميداني والاشراف المباشر بشكل مستمر، ورفع التقارير عن مستوى تتفيذ كل الاجراءات الاحترازية والوقائية في كل الاحياء والشوارع والمناطق المستهدفة مع منع اقامة اي عمل ذات طابع جماعي والرفع بتقرير يومي للجنة الطوارئ بما تم انجازه .

كما تم تدشين تنفيذ خطة الاستجابة الطارئة بحضور نائب مدير عام الاشغال لشؤون الاسواق صادق الطويل ومدير شرطة المظفر ومدراء فروع المكاتب التنفيذية والخدمية المعنية، وذلك بتوعية المشاركين باهمية وطبيعة الوضع الراهن ومايشهده العالم من انتشار هذا الوباء واهمية الاجراءات الاحترازية والتوعية الوقاية والاستعداد الكامل لاي احتمال طارئ واهمية سرعة تنفيذ قرارات لجنة الطورئ بالمحافظة وتنفيذ خطة الاستجابة السريعة وما تم الاعداد لها في المصفوفة بحسب تقسيم المناطق ووفقا للمهام والاختصاصات لكل جهة، والعمل بشكل منظم وبانسجام وتعاون مشترك بعيدا عن العشوائية والرفع بتقرير شامل بما تم انجازه بشكل يومي ومحاسبة المقصرين في اداء هذا الواجب الوطني .

عقب ذلك قام مدير عام المديرية بتوزيع المستلزمات الوقائية وادوات الرش والتعقيم على الفرق المشاركة ايذانا بالبدء بتنفيذ المهام بالانتشار في الشوارع والاحياء السكنية لتنفيذ خطة الاستجابة السريعة على ارض الواقع وفقا للبرنامج .