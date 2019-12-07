تعز.. مظاهرات تطالب بسرعة التحقيق الفوري بجريمة اغتيال الحمادي

تظاهر المئات في مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن) السبت، تنديدا بحادثة مقتل قائد اللواء 35 مدرع العميد الركن عدنان الحمادي.

وطالب المتظاهرون بسرعة البدء بإجراء تحقيق نزيه ومحايد في الحادثة.

ورفع المشاركون في التظاهرة صور ولافتات تعتبر واقعة مقتل العميد الحمادي بأنها عملية مدبرة هدفها النيل من القيادات الوطنية.

والاثنين الماضي، قتل العميد الحمادي، في منزله بمديرية المواسط جنوب تعز، وقالت مصادر مقربة منه إنها بنيران شقيقه ويدعى “جلال” لكن لا تزال ملابسات الواقعة غامضة.

وأشار المتظاهرون إلى استمرار احتجاجاتهم حتى كشف ملابسات الحادثة وكشف نتائجها للرأي العام.

وأمس الجمعة، وجه رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بتشكيل لجنة برئاسة النائب العام للتحقيق في ملابسات واقعة مقتل العميد الحمادي، برئاسة النائب العام الدكتور على الاعوش، وعضوية كلاً من رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء الركن أحمد محسن اليافعي، ورئيس عمليات محور تعز العميد عدنان رزيق، والعميد مطهر الشعيبي.