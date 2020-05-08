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تعز: مكتب الصحة بمديرية المواسط يختتم الدورة التدريبية لفريق الاستجابة الطارئة لمواجهة فيروس كورونا المستجد

9 مايو، 2020
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أختتم فرع مكتب الصحة بمديرية المواسط في محافظة تعز الدورة التدريبية الخاصة بفريق الاستجابة الطارئة لمواجهة فيروس كورونا المستجد بعد تفشي فيروس كورونا في الأونة الأخيره بشكل مخيف في عدداً من المحافظات .

وفي الأختتام ثمن مدير المديرية رئيس لجنة الطوارئ الأستاذ أمين شرف الجهود التي يقوم به مدير فرع مكتب الصحة الدكتور بشير الحمادي في تدريب وتجهيز الفرق الصحيه، والجاهزية الاستثنائية لمكتب الصحة لمواجهة فيروس كورونا والتي تأتي ترجمه لقرارات وتعميمات لجنة الطوارئ بالمديرية منها تدبير الاجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة الفيروس .

من جانبه قال مدير فرع مكتب الصحة بالمديرية الدكتور بشير الحمادي أن الفرق الصحية تلقت تدريباً مكثفاً خلال الايام الماضية بكيفية التعامل مع حالة الطوارئ والحالات المشتبه بها بفيروس كورونا وتم تجهيزها بكافة وسائل الحماية الشخصية والبدلات والواقيات الزجاجيه بعد تصنعيها في أحد معامل الخياطة محلياً ، وكذا تجهيز مركز عزل صحي أولي خاص بالمديرية .

داعياً الجهات المعنية والمنظمات الصحية بسرعة دعم مركز العزل الصحي بالأجهزة الطبية والأدوية الخاصة بفيروس كورونا ، كما دعا المواطنين الى تظافر الجهود والتعاون مع الفرق الصحيه وإبلاغ عمليات لجنة الطوارئ ومكتب الصحة بالمديرية عن الحالات المشتبه والوافدين من خارج المحافظة أولاً بأول .

الى ذلك أكد الدكتور مجيد عبدالوهاب رئيس أحد الفرق الصحية في مكتب الصحة بالمديرية عن الاستعداد التام لمواجهة أي جائحة وبائية وفيروس كورونا والعمل على الحد من إنتشار الفيروس والترصد لكل الحالات المشتبه بها ، معبراً عن شكره وتقديره لمدير عام المديرية ومدير مكتب الصحة بشير الحمادي على ما يوليه من إهتمام كبير في تطوير الجانب الصحي ودعم وتشجيع المبادرات التطوعيه الصحيه الرامية لأنجاح العمل الصحي في المديرية.

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