تعز.. مكونات سياسية وأحزاب تدعو لمسيرة جماهيرية رفضاً للتحشيدات العسكرية في الحُجرية

دعت أحزاب ومكونات سياسية في محافظة تعز، إلى مسيرة جماهيرية حاشدة، يوم الخميس المقبل الموافق 16 يوليو/تموز، احتجاجاً على التحشيدات العسكرية على خلفية الأحداث التي تشهدها مناطق ريف تعز “الحُجرية”.

وعقدت أحزاب (الاشتراكي، والناصري، والمؤتمر الشعبي العام) إضافة إلى مجلس تنسيق الحراك الشعبي في تعز، اليوم الاثنين 13 يوليو/تموز، اجتماعاً لها للوقوف أمام تطوُّرات الأوضاع وتفاقمها بشكل متسارع ومُخيف، في ريف تعز الجنوبي، نتيجة التحشيدات العسكرية غير المبررة من قِبل قيادة المحور والشرطة العسكرية وجماعات عسكرية مليشاوية.

وبحسب بلاغ صحفي صادر عن الاجتماع، حصل “مدى برس” على نسخة منه، فقد قرَّر الاجتماع “مواجهة هذه التطوُّرات بمختلف أشكال وأدوات العمل السّلمية، والدعوة إلى مسيرة جماهيرية حاشدة يوم الخميس القادم 16 يوليو/تموز 2020م، لتجنيب الحُجرية ويلات الاحتراب”.

وأكد اللقاء أنّ هذه المسيرة تُعد باكورة لسلسلة من الفعاليات والأنشطة المدنية الرامية لنزع فتيل التوتر ومنع اندلاع أي مواجهات مسلحة، مشدداً على رفض هذه التحشيدات وعسكرة المناطق المأهولة بالسكان وتحويلها لساحة اقتتال بينيَّة وعبثية لا مبرر لها.

نص البلاغ:

نتيجةً لتطوُّر وتفاقم الأوضاع، على خلفية الأحداث الأخيرة التي تشهدها مناطق ريف تعز الجنوبي “الحُجرية”، ومحاولات التّصعيد المستمرة لتفجير الأوضاع والاقتتال الأهلي.. تداعى عدد من الأحزاب والمكونات السِّياسية في ريف تعز الحُجرية (الاشتراكي والناصري والمؤتمر الشعبي)، ومجلس تنسيق الحراك الشعبي في تعز، وعدد من الشخصيات الاجتماعية والمشايخ، اليوم الاثنين 13 يوليو/تموز 2020م، للوقوف أمام تطوُّرات الأوضاع وتفاقمها بشكل متسارع ومُخيف؛ نتيجة التحشيدات العسكرية غير المبررة من قِبل قيادة المحور والشرطة العسكرية وجماعات عسكرية مليشاوية..

وأسفر اللقاء عن رفض هذه التحشيدات وعسكرة المناطق المأهولة بالسكان وتحويلها لساحة اقتتال بينيَّة وعبثية لا مبرر لها..

وقرَّر الاجتماع مواجهة هذه التطوُّرات بمختلف أشكال وأدوات العمل السّلمية، والدعوة إلى مسيرة جماهيرية حاشدة يوم الخميس القادم 16 يوليو/تموز 2020م، لتجنيب الحُجرية ويلات الاحتراب..

ويؤكد اللقاء أنّ هذه المسيرة تُعد باكورة لسلسلة من الفعاليات والأنشطة المدنية الرامية لنزع فتيل التوتر ومنع اندلاع أي مواجهات مسلحة.

علماً بأنّ أهداف ومكان المسيرة سيُعلن عنه في وقت لاحق.

وانبثق عن الاجتماع تشكيل لجان عدة للتواصل الجماهيري..

صادر عن الأحزاب والتنظيمات السياسية في ريف تعز الحجرية:

– الاشتراكي اليمني

– التنظيم الناصري

– المؤتمر الشعبي العام

– مجلس تنسيق الحراك الشعبي وعدد من المشايخ والشخصيات الاجتماعية وقيادة المقاومة الشعبية