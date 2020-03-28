تعز.. منظمة ميرسي كور ترفد عدد 8 مراكز ومرافق صحية بجبل حبشي بالاثاث والمستلزمات والاجهزة الطبية

دشنت منظمة ميرسي كور الدولية بالتنسيق والشراكة مع مكتب الصحة والسكان بجبل حبشي مشروع تأثيث وتوزيع المستلزمات الطبية والأجهزة المكتبية والطبية الحديثة والعلاجات اللازمة لعدد 8 مراكز ومرافق صحية في قرى وعزل كلاً من ( حجرمين – بني خيله – الحدادين – العجف – وادي البير – وادي الأحمر – الشهيد علي سلطان بعزلة القحاف – وعزلة الحقل).

وقال مدير مكتب الصحة والسكان بالمديرية الدكتور أحمد عبده سعيد أن هذه المراكز والمرافق الصحية التي شملها التوزيع كانت تفتقر لأبسط المستلزمات والأجهزة الطبية والبعض منها كانت شبه مغلقه وخارجة عن الخدمة الصحية منذ سنوات إلا أن مكتب الصحة بالمديرية عمل جاهداً طوال الفتره الماضية على التواصل والمتابعة مع المنظمات الدولية على رفد وتزويد المرافق الصحية بالأثاث والأجهزة والمستلزمات الطبية المتكاملة وكانت ميرسي كور السباقه لتلبية نداء الاستغاثة.

وحث مدير مكتب الصحة الكادر الأداري والطاقم الطبي في جميع المراكز والمرافق الصحية المستهدفة على تقديم كافة الخدمات الصحية والطبية والعلاجات اللازمة للمواطنين بعد أن كانوا يفتقرون لأبسط الخدمات الطبية ويعانون من نقل المرضى والمصابين لأقرب مركز صحي ويقطعون مسافات طويله لتلقي العلاج.

معبراً عن شكره وتقديره لمدير عام المديرية المحامي فارس المليكي لجهوده ومتابعتة الحثيثة في تنفيذ هذا المشروع ولما يوليه من إهتمام كبير بالجانب الصحي لعموم قرى وعزل المديرية ، وكذا لمنظمة ميرسي كور الدولية في تلبية النداء وتدشين هذا المشروع الكبير الذي يعد الأول من نوعه بالجانب الصحي بالمديرية ، متمنياً بذل المزيد من الجهود لإستكمال تزويد ورفد بقية المراكز والمرافق الصحية بعموم قرى المديرية.