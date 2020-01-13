تعز.. ميليشيا الإخوان تحمي زعيم عصابة قتل ثلاثة اشخاص

4 مايو / متابعات

كشفت مصادر مطلعة في محافظة تعز، تفاصيل جديدة في واقعة مقتل ثلاثة أشخاص في منطقة الحصب، مساء أمس الأحد.

وأشارت المصادر إلى اندلاع خلاف بين أحد أبرز قادة العصابات المسلحة في المحافظة ويدعى عيسى العجوز، الذي تربطه علاقات وثيقة مع مستشار محور تعز وما يعرف بمرشد الإخوان في المحافظة عبده فرحان (سالم)، مع مسلحين من آل الرسام حول قطعة أرض، يدعي كل طرف ملكيته لها.

ولفتت المصادر إلى أن الخلاف تطور إلى مشادات وعراك، ليتحول في النهاية إلى مواجهات مسلحة، أسفرت عن مقتل ثلاثة أفراد من آل الرسام.

وأوضحت أن يحيى العجوز، هرب مع مسلحيه إلى معقله في حي المناخ، حيث لاحقه مسلحين من آل الرسام عليه، وحاصروه.

ولفتت إلى تدخل اللجنة الأمنية في المحافظة، وألقت القبض على المدعو عيسى العجوز، مؤكدة أنها تلقت أوامر فورية من قبل القيادي الإخواني عبده فرحان بإطلاق سراح العجوز.

وتبرهن الواقعة على الارتباط الوثيق بين قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي والعصابات المسلحة المنتشرة بكثافة في تعز وتمارس أعمال بلطجة وابتزاز وتصفية للمعارضين.