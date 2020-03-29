تعز .. وصول معدات طبية لتجهيز مركز العزل الصحي

كشفت مصادر طبية في محافظة تعز، عن وصول معدات طبية خاصة بتأثيث مركز العزل الصحي بمدينة تعز، مساء السبت.

مصادر طبية أكدت إن معدات مقدمة من منظمة الصحة العالمية، وصلت إلى مركز العزل الصحي في منطقة الضباب، غرب المدينة.

وتضمنت المعدات خمسة أسرة عناية مركزة، وجهازين مانتور عناية مركزة، وجهاز تخطيط قلب، ومعدات للوقاية الشخصية.

وكانت لجنة الطوارئ الخاصة بمواجهة فيروس كورونا بمحافظة تعز قد أقرت في وقت سابق مركز الضباب للأمومة والطفولة التابع لمديرية صبر الموادم مكانا للعزل الصحي للمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا.