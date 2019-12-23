كريتر سكاي

تعز .. وفاة 3 أشخاص وإصابة العشرات من المواطنين بالحمى الفيروسية

23 ديسمبر، 2019
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تعز (كريتر سكاي) خاص

قالت مصادر محلية، إن ثلاثة أشخاص توفو في مديرية شرعب السلام بمحافظة تعز جنوب غرب اليمن جراء إصابتهم بالحمى الفيروسية.

 

وأوضحت أن العشرات من المواطنين في عزل بني وهبان وبني سبأ وبني شعب والشُريف والزوحه والعسيلة أصيبوا بالحمى الفيروسية خلال الأيام الماضية في مديرية شرعب السلام التي يجتاحها خطر الوباء القاتل، مشيرة إلى أن إدارة التعليم اضطرت لإيقاف الدراسة مؤقتا في أغلب مدراس المديرية.

 

وبحسب المصادر، توفيت الطفلة “مروة منير عبدالله غالب” (عامين) في عزلة بني وهبان، والطفلة “اختيار مختار محمد جميل” (15 سنة)، والشاب “بلال محمد كامل العزي” (30 سنة)، في عزلة بني سبأ خلال اليومين الماضيين.

 

وأدت الحرب التي تعيشها اليمن، منذ سيطرت جماعة الحوثي على البلاد في سبتمبر 2014 ، إلى إنهيار شبه كامل للمرافق الصحية، ما أدى إلى انتشار الاوبئة والأمراض القاتلة في صفوف المواطنين.

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