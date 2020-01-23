تعز .. 35 مدرع يدشن العام التدريبي والقتالي 2020م





دشنت قيادة اللواء 35 مدرع، العام التدريبي القتالي والمعنوي الجديد 2020م، بحفل خطابي وعرض عسكري لمنتسبي اللواء.

وبدأت مراسيم التدشين للعام التدريبي الجديد، بالوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على روح قائد اللواء العميد ركن عدنان الحمادي.

وخلال التدشين ألقى أركان حرب اللواء العقيد عبدالملك الأهدل كلمة تحدث فيها عن الأدوار البطولية التي سطرها اللواء 35 مدرع في معركته ضد مليشيا الحوثي المتمردة، لافتا إلى أنه تم تأسيس اللواء وفق أسس عسكرية وطنية.

وأشاد بدور الشهيد العميد الحمادي في تأسيس اللواء، مضيفا “إن العام 2019 سيظل محفورا في ذاكرة الأجيال حيث فقدنا فيه قائدا عسكريا وعلما وطنيا وهامة كبيرة ممثلة بالقائد العميد الركن عدنان الحمادي”.

وأكد الأهدل أن العام التدريبي الجديد سيكون حافل بالخطط والتدريب العملياتي والقتالي، الهادفة إلى رفع قدرات وجهوزية منتسبي القوات المسلحة.من جانبه استعرض ركن تدريب اللواء العقيد ركن وليد الذبحاني الجاهزية العالية لدى منتسبي اللواء، لافتا إلى أن العام التدريبي الجديد، يأتي امتدادا للدور الذي جسده منتسبي اللواء 35 مدرع منذ إعادة تأسيسه.

وقدمت وحدات رمزية من اللواء 35 مدرع، عرضا عسكريا، وآخر هندسيا، عكسوا من خلاله جهوزيتهم القتالية، وقدراتهم الفنية، ومعنوياتهم العالية في تنفيذ المهام على أكمل وجه.